РФ и КНР подписали меморандум о сотрудничестве в сфере таможенного дела
Руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России Валерий Пикалев принял участие в официальном визите президента Владимира Путина в Китай. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.
На полях встречи на высшем уровне Пикалев и глава Главного таможенного управления (GACC) КНР Сунь Мэйцзюнь подписали меморандум о сотрудничестве в области образования и подготовки кадров в сфере таможенного дела. Документ направлен на укрепление взаимодействия служб двух стран и развитие профессиональной деятельности таможенных органов.
Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин лично встретил Путина перед Домом народных собраний в Пекине, где позже прошли их переговоры. Они обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений, в том числе наиболее чувствительные темы. Российский лидер прибыл с визитом в Китай вчера вечером. Официальная церемония встречи делегации РФ состоялась утром в среду на площади Тяньаньмэнь.
