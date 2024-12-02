РИА Новости: боевики захватили Алеппо с поддержкой США и Украины в Сирии

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Боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* (в прошлом называлась «Джебхат ан-Нусра»*) захватили Алеппо в Сирии, используя американские передовые технологии, а также поддержку украинских советников. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источники.
«Боевики группировки «ан-Нусра»* не имеют опыта применения высоких технологий, и освоить их не было бы возможно без советников с Украины, из «Исламской партии Туркестана»* и сирийских офицеров (которые перешли на сторону террористов. — Прим. ред.)», — сказано в публикации.Уточняется, что у террористов были дроны с GPS и ИИ. Они пользовались техникой с большого расстояния.
Источник резюмировал, что сирийские военные впервые с 2011 года имеют дело с мощными средствами, обеспечивающими противнику радиоэлектронную борьбу.
Ранее сообщалось, сколько боевиков ликвидировали в Сирии при участии российской армии.
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Никита Кротов