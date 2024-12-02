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РИА Новости: боевики захватили Алеппо с поддержкой США и Украины в Сирии

Фото: istockphoto/zabelin

Фото: istockphoto/zabelin

Боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* (в прошлом называлась «Джебхат ан-Нусра»*) захватили Алеппо в Сирии, используя американские передовые технологии, а также поддержку украинских советников. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источники.
«Боевики группировки «ан-Нусра»* не имеют опыта применения высоких технологий, и освоить их не было бы возможно без советников с Украины, из «Исламской партии Туркестана»* и сирийских офицеров (которые перешли на сторону террористов. — Прим. ред.)», — сказано в публикации.
Уточняется, что у террористов были дроны с GPS и ИИ. Они пользовались техникой с большого расстояния.



Источник резюмировал, что сирийские военные впервые с 2011 года имеют дело с мощными средствами, обеспечивающими противнику радиоэлектронную борьбу.

Ранее сообщалось, сколько боевиков ликвидировали в Сирии при участии российской армии.

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#терроризм
#новости
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана
02 декабря 2024, 16:40

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Уточняется, что главной темой разговора стал кризис в Сирии. В процессе беседы политиков была выражена безусловная поддержка действиям законных властей Сирии по восстановлению конституционного порядка и территориальной целостности страны.

Согласно информации пресс-службы, по результатам разговора намечен план дальнейших контактов между глава государств и на иных уровнях. Отмечается, что президентами также обсуждены актуальные вопросы развития сотрудничества между Россией и Ираном в различных сферах.

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«Правосудие побоялось подступиться»: Захарова о помиловании Хантера Байдена
Захарова указала на карикатуру демократии США и произвол Хантера Байдена
02 декабря 2024, 16:05

Фото: istockphoto/TolikoffPhotography

Американское правосудие «побоялось даже подступиться» к коррумпированной цепочке в США, «которая, очевидно, выстраивалась еще при (бывшем президенте США Бараке) Обаме», заявила в беседе с НТВ официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
Таким образом она прокомментировала помилование действующим заокеанским лидером Джо Байденом своего сына Хантера, обвиняемого в финансовых преступлениях. В частности, в уходе от налогов.

Захарова подчеркнула, что нынешний хозяин Белого дома обещал не вмешиваться в процесс над сыном, однако «очевидно, понимал, что помилует» его.

Российский дипломат добавила, что в истории с байденовским отпрыском умалчивается коррупционная связка из членов его семейства, демократов США и Киева.

Собеседница НТВ резюмировала, что решение американского президента можно назвать лишь «карикатурой на демократию», поскольку, по словам Захаровой, за произволом Байдена-младшего наблюдал весь мир в то время, как любой состоятельный американец отправился бы за аналогичные преступления в тюрьму.

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Путин отложил Игры дружбы
02 декабря 2024, 16:03

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Игры дружбы отложены указом президента России Владимира Путина, документ опубликован на официальном сайте правовых актов.
«Впредь до особого решения президента Российской Федерации отложить проведение международных соревнований «Всемирные игры дружбы», — сказано в нем.
Также отмечено, что мера направлена на защиту прав спортсменов и организаций на свободный доступ к спортивной деятельности на международном уровне.

Перед этим глава Российского футбольного союза Александр Дюков заявлял, что ситуация с допуском россиян к международным турнирам изменится в грядущем году.

Он подчеркнул важность снятия несправедливых политически мотивированных решений, которые запрещают россиянам выступать на мировом уровне.

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Эксперты высказались о решении Байдена помиловать сына
Адвокат Почуев: помилование Байдена говорит о коррупции в США на высоком уровне
02 декабря 2024, 15:48

Фото: istockphoto/rarrarorro

Помилование президента США Джо Байдена для его сына Хантера говорит о том, что США поощряет коррупцию на самом высоком уровне. Об этом заявил президент Международной коллегии адвокатов города Москвы «Право, Закон, Порядок» Александр Почуев. По его словам, у клана Байдена заканчивается власть и уходящий президент таким образом закрывает «острые» вопросы.
«Эта ситуация наглядно демонстрирует, что «колыбель мировой демократии», которая по всему миру развязывает войны и революции под лозунгом борьбы с коррупцией и за «демократию», сама по факту поощряет коррупционные проявления на самом высоком уровне», — пояснил он в беседе с RT.
В то же время политолог Юрий Светов в комментарии для «Вечерней Москвы» отметил, что решение Байдена не является чем-то уникальным в истории США, в списки о помиловании американские президенты часто включают близких людей.
«Он семейный человек. Байден пережил в своей жизни огромную трагедию с гибелью близких (его первая жена и маленькая дочь погибли в автокатастрофе — прим. ред.). И, естественно, он вступился за Хантера. У него есть возможность, и он это сделал. Говорил он одно, а дела — это другое. Также явно на него жена в этом отношении серьезно давила. <…> Сейчас у Байдена развязаны руки, ему не избираться, он больше не отвечает за что-то», — поделился Светов.
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В Кремле отреагировали на сообщения о задержании россиян в Грузии
Песков: у Кремля отсутствуют данные о личностях задержанных в Грузии россиян
02 декабря 2024, 14:48

Фото: istockphoto/yulenochekk

У Кремля нет информации о личностях россиян, задержанных в Грузии, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы не располагаем информацией, что это за люди. Но, с другой стороны, очевидно, что, принимая участие в нападении на силовиков, они нарушали закон страны», — сказал он, отвечая на вопрос.
Перед этим грузинские журналисты проинформировали, что восемь россиян задержали за нападение на полицейских в ходе протестов оппозиции в Тбилиси.

Эксперты ранее отмечали, что происходящее в Грузии указывает на украинский сценарий. В ноябре 2013 года на Украине произошел госпереворот, получивший название «Евромайдан». Беспорядки начались на фоне приостановки подписания документа о евроинтеграции.

В Грузии заявляли о заморозке переговоров по вступлению в Евросоюз до 2028 года.

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#дмитрий песков
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Раскрыто зашифрованное послание The Economist
Дудаков: Трамп попал в центр ребуса The Economist из-за его непредсказуемости
02 декабря 2024, 13:47

Дональд Трамп и Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Избранный президент США Дональд Трамп попал в центр ежегодной обложки-ребуса британского журнала The Economist из-за непредсказуемости, которую несет его президенство. Об этом заявил политолог Малек Дудаков. По его словам, в обложке каждый год шифруют послание от элит к миру.
«Элиты потому и элиты, что имеют наиболее полную информацию о происходящем, а значит, могут делать обоснованные прогнозы. Поэтому ежегодную обложку-ребус пытается разгадать весь мир. С другой стороны, речь идет именно о прогнозе. Если завтра, например, фронт на Украине посыпется или Иран ударит по Израилю парой сотен ракет и начнется большая ближневосточная война, мир резко изменится, и нужно тут же строить новый прогноз», — рассказал он в беседе с «Вечерней Москвой».
Политолог подчеркнул, что основными, судя по обложке, являются позиции России, Китая и Евросоюза, чьи иконки находятся «в топе». По его мнению, ребус также указывает, что Зеленского будут «потихоньку сливать», так как его образ расположен у самого края.

Тем временем в России уверены, что Запад сдастся первым, если эскалация продолжит нарастать. С таким мнением выступила главный редактор RT Маргарита Симоньян, сообщает телеканал. По ее мнению, у западных стран нет и никогда не было той воли к победе, что есть у России.
«Когда задают вопросы, чем это кончится и что будет, если эскалация будет нарастать и нарастать, у меня нет никаких сомнений, что они остановятся первыми. Потому что нашей страсти к победе, нашего «Вставай, страна огромная» у них нет и никогда не было», — пояснила она.
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В России оценили предложение о быстром достижении мира на Украине
Климов: в предложении о временной уступке территорий Украиной нет ничего нового
02 декабря 2024, 13:16

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Предложение бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга о временной уступке территорий Украиной ради быстрого достижения мира нет ничего нового. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, экс-генсек не изобрел ничего оригинального, а лишь пересказал то, что давно «гуляет» по западным СМИ.
Он подчеркнул, что российская позиция была четко сформулирована президентом России Владимиром Путиным 14 июня этого года.
«И мы неоднократно подчеркивали на всех возможных уровнях, что речь для нас — не о территориях, а о безопасности Российской Федерации и о правах наших граждан, наших соотечественников. И все эти передергивания фактов и попытка свести это к территориальному торгу — это пустая трата времени. Что касается каких бы то ни было условий, то мы никаких предварительных условий ни от кого не собираемся принимать во внимание», — поделился он в беседе с RT.
С похожими предложениями выступает и Кит Келлог, назначенный избранным президентом США Дональдом Трампом в качестве советника по вопросам России и Украины в его будущей администрации. Ранее он поддерживал Киев, а с недавних пор стал выступать за откладывание вопроса о вступлении Украины в НАТО и возвращении территорий, сообщают argumenti.ru.

По мнению Келлога, сейчас нужно убедить украинскую власть начать «дипломатический прорыв», ведь в России все равно «рано или поздно сменится президент».

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СМИ заявили о возможном несоответствии сына Байдена критериям помилования
NYT: сын Байдена Хантер вряд ли соответствует критериям Минюста для помилования
02 декабря 2024, 13:11

Фото: istockphoto/rarrarorro

Сын американского президента Джо Байдена Хантер может не соответствовать критериям для помилования, рекомендации о котором ему может предоставить Минюст США, сообщает The New York Times (NYT).
Авторы материала подчеркнули, что полное помилование рекомендуют для уже отбывающих наказание людей.

Хантера Байдена не приговаривали к сроку, а значит, он его не отбывал, пишут обозреватели. Причем известно, что хозяин Белого дома может помиловать любого человека на свое усмотрение, и не важно, что ему рекомендуют компетентные органы, добавили журналисты.

Вместе с тем Байден-старший отмечал, что его отпрыска подвергают «избирательному и несправедливому преследованию». Более того, по версии действующего заокеанского лидера, обвинения в адрес сына связаны с «политическими оппонентами» в американском конгрессе.

Хантера Байдена должны были приговорить в Делавэре и Калифорнии к длительному тюремному сроку 12 и 16 декабря. С конца 2023 года его обвиняют в девяти преступлениях, связанных с занижением доходов и уходом от налоговых обязательств, однако отец помиловал его.

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#сша
#джозеф байден
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#новости
#уголовное дело
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Названы дата и время прямой линии Путина
Журналист Юнашев заявил, что прямая линия Путина состоится 19 декабря
02 декабря 2024, 12:00

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Прямая линия президента России Владимира Путина состоится 19 декабря в полдень, заявил в Telegram-канале журналист Кремлевского пула Александр Юнашев. Он добавил, что «буквально на днях» откроются колл-центры для обращений к российскому лидеру.
«Сообщение Путину традиционно может отправить кто угодно и откуда угодно. Кстати, в прошлом году (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий) Песков сказал мне, что шанс есть даже у (президента Украины Владимира) Зеленского», — сказано в публикации.
В Кремлевском пуле отметили, что прямую линию Путина совместят с большой пресс-конференцией.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что мероприятие запланировано на вторую половину декабря.

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