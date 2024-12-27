Родственников Башара Асада задержали при попытке покинуть Ливан

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Родственников свергнутого президента Сирии Башара Асада задержали при попытке покинуть Ливан. Об этом сообщила газета An-Nahar.
Отмечается, что речь идёт о жене и дочери двоюродного брата экс-лидера Сирии Дурейды Асада, который, в свою очередь, является сыном Рифаата Асада – дяди свергнутого Башара Асада. Службы безопасности отказали им в попытках покинуть Ливан.
В пятницу Ливанский суд вынес постановление об аресте женщин после обнаружения у них поддельных заграничных паспортов.
Ранее сообщалось, что у жены Асада Асмы рецидив лейкемии, она находится на изоляции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В пятницу Ливанский суд вынес постановление об аресте женщин после обнаружения у них поддельных заграничных паспортов.
Ранее сообщалось, что у жены Асада Асмы рецидив лейкемии, она находится на изоляции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова