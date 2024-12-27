Родственников Башара Асада задержали при попытке покинуть Ливан

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хотел бы вновь провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал в интервью новостному порталу t-online, отвечая на вопрос, поговорил бы он с российским лидером по телефону еще раз.