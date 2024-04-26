России отказали в участии в мероприятиях ко дню освобождения Маутхаузена

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Посольство РФ в Австрии получило отказ в участии в памятной церемонии в честь освобождения нацистского концлагеря Маутхаузен. Об этом информирует Телеграм-канал дипмиссии.
Помимо России, отказ в участии в традиционных мероприятиях по случаю 79-летней годовщины освобождения концлагеря также получили делегации Белоруссии.
В посольстве назвали верхом цинизма заявленную готовность комитета приветствовать на мероприятии бывших узников, их родственников или организации жертв из РФ.
Ранее сообщалось, что сотрудник австрийского посольства в Москве объявлен персоной нон-грата. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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В посольстве назвали верхом цинизма заявленную готовность комитета приветствовать на мероприятии бывших узников, их родственников или организации жертв из РФ.
«В свете весьма преклонного возраста переживших трагедию лиц, состояния их здоровья и непреодолимых в современных реалиях препятствий логистического или хотя бы визового порядка издевательский дух подобного рода «приглашений» совершенно очевиден», —сказано в тексте сообщения.Церемония должна состояться 5 мая. В лагере были замучены более 32 тысяч гражданских Советского союза и военнопленных лиц.
Ранее сообщалось, что сотрудник австрийского посольства в Москве объявлен персоной нон-грата. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак