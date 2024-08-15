ООН прокомментировали глумление над курским пенсионером нацистами ВСУ

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Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что всемирная организация выступает против «всех символов нацизма». Он прокомментировал видео, на котором украинские боевики в Курской области, одетые в шлемы с нацистской символикой, глумятся над пенсионером.
Кадры с издевательствами над пожилым человекам опубликовал в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. На видео нацисты из ВСУ в касках с символикой карательного отряда СС, копируя немецкий акцент, травят беззащитного пенсионера. Мужчину называли «русским Иваном» и посылали «идти пить водку».
«ООН выступает против всех символов нацизма», – заявил Хак, комментируя инцидент РИА Новости. Зампредседателя генсека подчеркнул, что использование подобной символики неприемлемо.
Ранее за информацию об издевавшихся над пенсионером нацистах объявили награду в пять миллионов рублей.
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«ООН выступает против всех символов нацизма», – заявил Хак, комментируя инцидент РИА Новости. Зампредседателя генсека подчеркнул, что использование подобной символики неприемлемо.
Ранее за информацию об издевавшихся над пенсионером нацистах объявили награду в пять миллионов рублей.
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Лия Мурадьян