Российских бойцов, освобожденных из плена, доставили в Москву

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Бойцы Вооруженных сил РФ, которых освободили из плена, прибыли в Москву. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в Телеграм-канале.
«Освобожденных военнослужащих доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО РФ», — сказано в публикации.На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, как военные выходят из военно-транспортного самолета Ил-76.
О возвращении военных 17 июля сообщили в Министерстве обороны. Переговоры шли при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.
Предыдущий обмен пленными состоялся 25 июня. Тогда с территории Украины вернули 90 военнослужащих. Взамен Киеву было передано такое же количество человек.
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Алина Юрчак