Россия денонсировала соглашение со Швецией по обмену данными о ядерных установках

27 июня 2025, 23:15

Фото: iStock/Racide

Правительство России денонсирует соглашение со Швецией об обмене информацией по ядерным установкам. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Документ опубликован на сайте официальной и правовой информации.





Речь идет о договоре, заключенном между правительством СССР и Швеции 13 января 1988 года в Стокгольме. Документ предусматривал оперативное оповещение о ядерных авариях и обмен данными о ядерных установках.





«Денонсировать соглашение между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Швеции об оперативном оповещении о ядерной аварии и об обмене информацией о ядерных установках, подписанное в Стокгольме 13 января 1988 года», — указывается в документе.