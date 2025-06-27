Россия денонсировала соглашение со Швецией по обмену данными о ядерных установках
Правительство России денонсирует соглашение со Швецией об обмене информацией по ядерным установкам. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Документ опубликован на сайте официальной и правовой информации.
Речь идет о договоре, заключенном между правительством СССР и Швеции 13 января 1988 года в Стокгольме. Документ предусматривал оперативное оповещение о ядерных авариях и обмен данными о ядерных установках.
«Денонсировать соглашение между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Швеции об оперативном оповещении о ядерной аварии и об обмене информацией о ядерных установках, подписанное в Стокгольме 13 января 1988 года», — указывается в документе.Мишустин поручил Министерству иностранных дел Российской Федерации официально уведомить шведскую сторону о принятом решении.
Ранее сообщалось, что посол в Норвегии рассказал о рвущихся в Россию молодых иностранцах. В основном это молодые люди, которые связывают свою будущее с РФ и разделяют ее традиционные ценности.