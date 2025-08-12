Россия и Бразилия заключили меморандум об экономическом сотрудничестве в рамках БРИКС
Россия и Бразилия подписали двусторонний меморандум о сотрудничестве в сферах макроэкономической политики, налогового регулирования и инфраструктурного финансирования.
Согласно документу, опубликованному CNN Brazil, стороны договорились развивать «регулярный диалог» по ключевым направлениям: синхронизация макроэкономической политики, совместное решение экономических вызовов, налоговое сотрудничество, финансирование инфраструктурных проектов, а также укрепление взаимодействия в БРИКС и G20.
Меморандум основан на принципах равенства, взаимной выгоды, суверенитета и инноваций. Подписание состоялось после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Луиса Инасиу Лула да Силва, подтвердивших курс на углубление стратегического партнёрства.
Ранее в июле 2025 года Бразилия поддержала инициативу РФ по созданию независимой от SWIFT системы расчетов в рамках БРИКС. Стороны также обсуждают увеличение поставок бразильской сельхозпродукции в обмен на российские удобрения и оборудование для ВИЭ.
