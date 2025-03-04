Трюдо раскритиковал Трампа за его решение ввести пошлины против Канады

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Канадский премьер Джастин Трюдо назвал глупым решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины в отношении страны.
«Теперь я хочу обратиться напрямую к одному конкретному американцу. Дональд, мы в общей сложности работали вместе восемь лет, мы делали большие дела… Мне не свойственно соглашаться с газетой Wall Street Journal, но, Дональд, они указали на то, что, даже несмотря на то, что ты очень умный человек, это очень глупо», — сказал Трюдо.Ранее он отмечал, что американская сторона своими действиями начала торговую войну против Канады, как своего союзника и партнера.
Трюдо резюмировал, что Оттава приняла ответные меры в отношении Вашингтона. В администрации США в свою очередь отмечали, что ограничения нужны для защиты национальной экономики.
Перед этим сообщалось, о чем США попросили президента России Владимира Путина.
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Никита Кротов