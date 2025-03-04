Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Трюдо раскритиковал Трампа за его решение ввести пошлины против Канады

Трюдо раскритиковал Трампа за его решение ввести пошлины против Канады

Фото: istockphoto/wildpixel

Фото: istockphoto/wildpixel

Канадский премьер Джастин Трюдо назвал глупым решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины в отношении страны.
«Теперь я хочу обратиться напрямую к одному конкретному американцу. Дональд, мы в общей сложности работали вместе восемь лет, мы делали большие дела… Мне не свойственно соглашаться с газетой Wall Street Journal, но, Дональд, они указали на то, что, даже несмотря на то, что ты очень умный человек, это очень глупо», — сказал Трюдо.
Ранее он отмечал, что американская сторона своими действиями начала торговую войну против Канады, как своего союзника и партнера.

Трюдо резюмировал, что Оттава приняла ответные меры в отношении Вашингтона. В администрации США в свою очередь отмечали, что ограничения нужны для защиты национальной экономики.

Перед этим сообщалось, о чем США попросили президента России Владимира Путина.

Читайте также:

Путин поблагодарил премьера Мьянмы за подаренных России шестерых слонят

Президент Финляндии посоветовал Трампу и Зеленскому сходить в сауну

Трамп может распорядиться о выводе 20 тысяч американских военных из Европы
#мир
#сша
#канада
#торговля
#война
#дональд трамп
#новости
«Аморальный поступок»: Милонов посчитал признаком эскорта фото с сотнями роз
Милонов посчитал признаком эскорта фотографии с сотнями роз
04 марта 2025, 18:28

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Снимки с сотнями роз можно считать признаком эскорта, уверен депутат Госдумы Виталий Милонов. Свое мнение парламентарий выразил в разговоре с НСН. Он отметил, что такие жесты не красят ни мужчин, ни женщин.
«Считаю, что в наше время это абсолютно аморальный поступок, который не красит ни девушку, которая получает такие подарки (она показывает себя эскортницей и содержанкой), ни молодого человека, который их дарит. Это возмутительно в то время, когда другие думают, купить три цветочка своей любимой или пять. Задается совершенно ненужный тренд», — прокомментировал Милонов.
Ранее сообщалось, как в России празднуют Международный женский день 8 марта. Об истории и значении праздника читайте в нашем материале.

Читайте также:

В Дубне в последний день Масленицы прошли народные гулянья

Великий пост 2025: чем питаться и как безопасно вернуться к привычному рациону

Рамадан 2025: кто освобождается от поста, можно ли вести половую жизнь и чистить зубы в священный месяц
#мир
#россия
#депутаты
#8 марта
#праздники
#подарки
#цветы
#новости
#госдума
#розы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин поблагодарил премьера Мьянмы за подаренных России шестерых слонят
04 марта 2025, 18:10

Мин Аун Хлайн и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Глава государства Владимир Путин поблагодарил премьера Мьянмы Мин Аун Хлайна за подаренных России шестерых слонят, которых передали из республики по случаю 75-летия установления дипотношений между государствами.
«Не могу не поблагодарить вас за подарок очень теплый. Вы в прошлом году прислали нам шесть слонят. Спасибо большое», — произнес российский лидер в рамках встречи в Кремле.
Большой Московский цирк получил шестерых слонят от Мьянмы в январе. Глава российского МИДа Сергей Лавров лично отслеживал процесс передачи животных.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обратился к Путину с просьбой. Подробности в нашем материале.

Читайте также:

«Извиняться за это, вы в своем уме?»: Захарова назвала позором реакцию на исполнение «Катюши» в Молдавии

Россия закрыла въезд в страну главе МИД Японии

Сенатор Пушков: Требования Англии и Франции к России не имеют никакого смысла
#мир
#россия
#переговоры
#владимир путин
#кремль
#новости
#подарки
#животные
#слон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, что Трамп попросил Путина об услуге
Bloomberg: Трамп попросил Путина о посредничестве в переговорах с Ираном
04 марта 2025, 17:37

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп попросил российского коллегу Владимира Путина о посредничестве в возможных американо-иранских переговорах, касающихся ядерной программы Тегерана. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
«Трамп напрямую спросил об этом президента Путина в телефонном разговоре в феврале, а высокопоставленные должностные лица его администрации обсудили этот вопрос со своими российскими коллегами на переговорах в Саудовской Аравии несколько дней спустя (...). Администрация Трампа поддерживает контакты с Ираном по таким вопросам, как ядерная программа Тегерана», — сказано в материале.
По информации источников, Путин согласен на предложение республиканца.

Ранее стало известно, какое распоряжение может отдать Дональд Трамп.

Читайте также:

Экономист раскрыл, к чему приведет конфискация Европой российских активов

«У страха глаза велики»: в Госдуме прокомментировали сообщения об угрозе ядерного удара РФ по Лондону

Президент Финляндии посоветовал Трампу и Зеленскому сходить в сауну
#мир
#россия
#сша
#иран
#владимир путин
#дональд трамп
#ядерное оружие
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«У страха глаза велики»: в Госдуме прокомментировали сообщения об угрозе ядерного удара РФ по Лондону
Депутат Белик назвал пропагандой сообщения об угрозе удара ЯО РФ по Лондону
04 марта 2025, 13:12

Фото: iStock/celafon

Сообщения британских СМИ, где моделируется ущерб от ядерного удара по Лондону российским ракетным комплексом стратегического назначения «Тополь», являются дешевой пропагандой. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его словам, такие материалы призваны искусственно вызывать панику у читателей.
«У страха глаза велики» — этим можно описать надуманную истерику, которую старательно раскручивают западные СМИ. <…> Особенно странно, что британский таблоид, имеющий внушительную историю, опускается до материалов такого уровня, имеющих цель посеять ненужную суету, создать шумиху, и вообще демонстрирует пример дешевой пропаганды», — пояснил парламентарий в беседе с RT.
В то же время в Госдуме прокомментировали вопрос о том, можно ли доверять президенту США Дональду Трампу. В разговоре с «Газетой.Ru» депутат Виталий Милонов заявил, что верить американскому лидеру нельзя, так как он преследует свои цели, и продвигает идею переговоров, так как боится, что в скором времени Россия может вести их вовсе из Киева.
«Сегодня можно смело утверждать, что оборонный потенциал Украины истончился до определенной критической отметки. И Трамп понял, что если не пойти на мирные соглашения с Россией, то через полгода Россия будет вести мирные переговоры уже из Киева и он, собственно говоря, вообще ничего не получит», — считает депутат.
Читайте также:

Экономист раскрыл, к чему приведет конфискация Европой российских активов

Президент Финляндии посоветовал Трампу и Зеленскому сходить в сауну

Россия закрыла въезд в страну главе МИД Японии
#сша
#россия
#соглашения
#мид
#сми
#глаза
#депутат
#виталий милонов
#трамп
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экономист раскрыл, к чему приведет конфискация Европой российских активов
Экономист Чирков: конфискация активов РФ незаконна и снизит инвестиции в ЕС
04 марта 2025, 13:04

Фото: iStock/ffikretow

Конфискацию Европой российских активов невозможно провести законным путем, а потому такое решение снизит привлекательность европейских стран для инвесторов и деловых партнеров. Об этом заявил доцент ГУУ, экономист Максим Чирков. К тому же, по его мнению, ЕС столкнется с ответными аналогичными мерами со стороны России.
«Уровень политической напряженности, который способствовал возникновению текущих инициатив, значительно снизился. Российская прагматика начинает преобладать над политическими нарративами, и эта тенденция, скорее всего, будет усиливаться в будущем», — отметил эксперт в разговоре с «Известиями».
В то же время доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сравнил государственный долг России и США. В беседе с «Газетой.Ru» экономист пояснил, что американская задолженность превышает российскую в 115 раз. По его словам, госдолг России на сегодняшний день достигает 28 триллионов рублей, где только 4,5 триллиона относятся к внешнему долгу, или 14% от ВВП страны.
«По состоянию на конец февраля, госдолг США составляет $36,5 трлн. В рублевом эквиваленте это 3 212 трлн рублей (3,2 квадриллиона рублей). Это составляет 123% от ВВП США (на 23% выше, чем ВВП США). Рекомендуемое по международным стандартам отношение госдолга к ВВП составляет не более 60%, то есть данный показатель в США превышен более чем в два раза», — рассказал он.
Читайте также:

Президент Финляндии посоветовал Трампу и Зеленскому сходить в сауну

Россия закрыла въезд в страну главе МИД Японии

Трамп может распорядиться о выводе 20 тысяч американских военных из Европы
#сша
#эксперт
#президент
#мид
#страны
#ввп
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате