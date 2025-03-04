Трюдо раскритиковал Трампа за его решение ввести пошлины против Канады

Конфискацию Европой российских активов невозможно провести законным путем, а потому такое решение снизит привлекательность европейских стран для инвесторов и деловых партнеров. Об этом заявил доцент ГУУ, экономист Максим Чирков. К тому же, по его мнению, ЕС столкнется с ответными аналогичными мерами со стороны России.