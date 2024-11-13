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Россия и США могут еще раз обменяться заключенными в начале 2025 года

Фото: iStock/Sven Loeffler

Фото: iStock/Sven Loeffler

Очередной обмен заключенными между Россией и США может произойти в феврале 2025 года. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, обмен заключенными может произойти через несколько недель после инаугурации Дональда Трампа.

Российский МИД подготовил список из 70 человек, обвиненных в США за шпионаж и организацию серых схем обхода санкций. Среди них Денис Постовой, которого арестовали по делу о поставке микроэлектроники военного назначения из США в Россию; Сергей Черкасов, осуждённый на 15 лет в Бразилии за подделку документов; Павел Кублицкий, обвиняемый в кибермошенничестве; Артур Петров, арестованный на Кипре в августе 2023 года, за незаконный экспорт микроэлектроники из США в РФ.



При этом США хотят забрать екатеринбургскую балерину Ксению Хавану, которая спонсировала ВСУ, Джозефа Татера, напавшего на полицейского и отказавшегося от гражданства США, а также Гордона Блэка, приговорённого к трем годам лишения свободы за кражу.

Кроме того, Вашингтон внес в свой список тех, кто совершил теракты и диверсии на ж/д путях. Их попросили обменять представители ЕС. Большинство из этого списка являются несовершеннолетние. Однако для обмена требуется разрешение родителей на перевозку подростков в страны ЕС, а также назначение для них опекунов.

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Стало известно новое назначение Маска в администрации Трампа
Трамп: Маск и Рамасвами возглавят департамент государственной эффективности
13 ноября 2024, 11:16

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению государственной эффективности (DOGE). Об этом объявил победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп.
В заявлении, опубликованном переходной командой новоизбранного президента, Трамп называет Маска «великим», а Рамасвами «патриотом». По его словам, два «этих замечательных американца» займутся в новом департаменте демонтажом правительственной бюрократии, сокращением расточительных расходов и избыточных правил, а также реструктуризацией федеральных агентств.

Трамп отметил, что это «расчистит путь» его администрации и поможет эффективно управлять страной. Илон Маск, комментируя новое назначение, пообещал отражать деятельность департамента DOGE в интернете для обеспечения максимальной прозрачности. Создание нового ведомства эксцентричный миллиардер назвал «угрозой для бюрократии, а не демократии».

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#илон маск
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#сша
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Британия готовит будущего президента Украины: кто и когда заменит Зеленского и почему украинцы перестали доверять Залужному
13 ноября 2024, 11:12

Владимир Зеленский

Несколько дней назад в Службе внешней разведки России сообщили, что, согласно их данным, американская сторона планирует провести президентские и парламентские выборы на Украине в 2025 году. Подробности – в материале «Радио 1».

Выборы президента Украины


Одним из рассматриваемых вариантов устранения «чрезмерно завравшегося» президента является проведение выборов в условиях продолжающегося конфликта с Россией. Эта идея может быть внедрена через подконтрольные структуры в Украине. Более того, как сообщал британский журнал The Economist, предполагаемой датой выборов может стать 25 мая следующего года.

«Мы почти убедили британский истеблишмент в том, что наиболее надежным капиталовложением и способом сохранения их инвестиций является наше образование, которое подготовит будущих министров, премьер-министров, губернаторов и даже президента», — отметил Валерий Залужный.

Президентские выборы в Украине могут состояться в следующем году


Несколько дней назад в Службе внешней разведки России сообщили, что, согласно их информации, в руководстве Госдепартамента США продолжают рассматривать варианты смены украинского лидера. Американская сторона планирует провести президентские и парламентские выборы в стране в 2025 году.

Одним из возможных сценариев для устранения «чрезмерно завравшегося» президента является организация выборов в условиях продолжающегося конфликта с Россией. Эта инициатива может быть реализована через подконтрольные структуры в Украине. Кроме того, как сообщал британский журнал The Economist, предполагаемая дата выборов может быть назначена на 25 мая следующего года.

Дочь Залужного поставила Украине неутешительный диагноз
Дочь Залужного поставила Украине неутешительный диагноз


Валерий Залужный


Залужному сулили место президента Украины


Также стоит отметить, что Залужному предлагали стать президентом Украины. Пока он не был назначен послом в Великобритании и продолжал выполнять обязанности главнокомандующего Вооруженными силами Украины, опросы среди граждан показывали, что многие видят его в роли президента, который мог бы заменить Владимира Зеленского.

Согласно декабрьскому опросу прошлого года, 63% респондентов полностью доверяли Залужному, в то время как за Зеленского отдали голоса лишь 39%. Общий рейтинг Залужного составил 82%, тогда как у Зеленского он едва достиг 72%. Однако в настоящее время ​рейтинг Залужного стремительно упал.

Кто может стать президентом Украины


Весной этого года, незадолго до окончания полномочий президента Зеленского 20 мая, в Службе внешней разведки России сообщили о поисках возможной замены для него. Среди рассматриваемых кандидатов были главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко. В ведомстве утверждали, что с этими фигурами велись соответствующие переговоры.

Также в числе потенциальных замен упоминались руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Представители СВР подчеркивали, что немедленная замена президента может произойти в случае резкого ухудшения ситуации на фронте.

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#сша
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#всу
#киев
#украина
#владимир зеленский
#валерий залужный
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Премьер Чехии Фиала после беседы с Трампом заявил о сложности решения по Киеву
13 ноября 2024, 10:26

Фото: istockphoto/Anton Litvintsev

Приемьер-министр Чехии Петр Фиала провёл телефонный разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Одной из тем их беседы была ситуация на Украине.
В разговоре с журналистами глава чешского правительства не стал отвечать на вопрос, рассказал ли ему что-нибудь Трамп о своём плане мирного урегулирования украинского кризиса, отметив, что не может раскрыть содержание их разговора с избранным президентом США. Однако он подчеркнул, что решение ситуации с конфликтом на Украине будет непростым для всех.

Фиала также сообщил, что был приятно удивлён открытостью дискуссии с Трампом, который подробно расспросил чешского премьера о его взглядах на российско-украинский конфликт и способы его решения. Также порадовали главу правительства Чехии теплота и сердечность разговора и то, что Трамп очень тепло говорил о Чехии.

Стоит отметить, что такое доброе отношение американского президента к этой стране не удивительно. Его первая жена и мать его троих детей Ивана, скончавшаяся в 2022 году, была родом из Чехии. Сам Трамп в молодости бывал в единой в то время Чехословакии.

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#сша
#конфликт
#мать
#тепло
#трамп
#чехия
#премьер-министр
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Под Новосибирском произошел инцидент с массовым побегом военнослужащих
Под Новосибирском сбежали 10 военнослужащих
13 ноября 2024, 08:39

Фото: istockphoto.com/Alexey Emelyanov

Под Новосибирском сбежали 10 военнослужащих. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Коченевского района Евгений Антипов.
По его словам, военная часть расположена в рабочем поселке Коченево. Он отметил, что сбежавшие ранее уже имели опыт самовольного ухода из части.

«‎Самовольно покинули расположение части 10 человек из категории ранее самовольно покинувших часть», — написал он.

Согласно информации от регионального МВД, большинство дезертиров уже задержаны. При этом правоохранительные органы уточнили, что сбежавшие не совершали других противоправных действий на территории района. В чате местных жителей Коченево представитель полиции сообщил, что сбежавшие не имеют при себе оружия.

Ранее сообщалось, что в Курской области возлюбленные устроили побег из исправительного центра. Михаил и Кристина попали в исправительное учреждение по разным причинам. Он – за попытку грабежа, а она – за убийство. Через 30 дней беглецов задержали в Курчатове.

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#человек
#армия
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The Hill: Трамп симпатизирует Путину и испытывает чувство презрения к Зеленскому
13 ноября 2024, 08:34

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

В последнее время у Украины были натянутые отношения с действующей администрацией президента Джозефа Байдена. Однако приход в Белый дом Дональда Трампа может стать для Киева ещё более серьёзным испытанием.
Об этом пишут обозреватели британского издания The Hill. В публикации отмечается, что запрет наносить удары вглубь территории России западным оружием расстроил Украину, но с приходом к власти Трампа всё может обернуться значительно хуже. Авторы материала отмечают, что Трамп уже давно демонстрирует симпатию российскому лидеру Владимиру Путину, одновременно питая глубокое презрение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Вероятно, из-за отказа того поддаться влиянию американского президента после скандала, который привёл к первому импичменту Трампа.

В статье указывается, что Трамп говорит о сокращении помощи Киеву для того, чтобы склонить Зеленского к переговорам. Отмечается, что такая позиция ставит в трудное положение Евросоюз.

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#запрет
#евросоюз
#трамп
#зеленский
#владимир путин
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Киев намерен подготовить новое поколение чиновников через обучение в Великобритании
Украинские студенты будут обучаться в Великобритании на чиновников
13 ноября 2024, 07:53

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный объявил о планах отправки тысяч студентов для обучения в Великобритании с целью формирования нового поколения законопослушных государственных служащих. Об этом информирует РБК.
Это заявление было сделано на общем собрании Европейской бизнес-ассоциации в Киеве. Залужный отметил, что Украина активно обсуждает возможность ежегодного обучения от пяти до семи тысяч студентов в Великобритании. По его словам, такая инициатива позволит подготовить квалифицированных государственных служащих, которые смогут занять ведущие позиции на региональном и национальном уровнях в течение следующих двух десятилетий.

Кроме того, он подчеркнул важность оборонной сферы для британского бизнеса, который проявляет интерес к сотрудничеству с Украиной. В рамках обсуждений также рассматривается возможность снятия законодательных барьеров для привлечения инвестиций в украинское производство оружия, вдохновляясь примерами других стран, таких как Дания.

Ранее бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный не смог объясниться на английском языке во время выступления в Королевском институте международных отношений*

Экс-главком ВСУ Залужный выступил против мобилизации 18-летних украинцев. Он подчеркнул, что ещё находясь на посту главнокомандующего армии протестовал против мобилизации граждан младше 25 лет, поскольку Украина нужна «и через 20 лет, и через 30 лет». А будущая страна сейчас как раз в лице 18-летних молодых людей.

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* признан в России нежелательной организацией
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#заявление
#всу
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Школьница из Луганска обратилась с просьбой к Трампу
Школьница из Луганска Савенкова призвала Трампа закрыть скандальный «Миротворец»
13 ноября 2024, 07:28

Фото: istockphoto/Irina Tiumentseva

Луганская школьница Фаина Савенкова, ранее попавшая в базу данных украинского сайта «Миротворец», обратилась к новоизбранному президенту США Дональду Трампу с призывом закрыть этот интернет-портал. Об этом пишет РИА Новости.
По ее словам, создатели и администраторы «Миротворца» должны быть привлечены к судебной ответственности за свои действия. Она отметила, что «Миротворец» нарушает законы о защите частной информации и взял на себя роль суда, обвиняя людей в преступлениях. Савенкова подчеркнула, что в любой части мира государство обязано защищать своих граждан.

«Я обращаюсь к будущему президенту США Дональду Трампу с призывом осудить действия и закрыть сайт «Миротворец», а создателей и его руководителей привлечь к судебной ответственности», — пояснила она.

Школьница также выразила озабоченность тем, что игнорирование работы таких сайтов, как «Миротворец», делает государства Европы соучастниками преступлений.

«Конечно же, сайт «Миротворец» является инструментом запугивания. Он не убивает сам по себе, убивают люди, поверившие преступникам. Олесь Бузина, Дарья Дугина, Андреа Роккелли. Это лишь маленький список убитых после публикации», — объяснила Савенкова.

Фаина Савенкова — 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 2021 году записала видеообращение к членам Совета Безопасности ООН, призывая защитить права детей Донбасса на мирную жизнь. Осенью того же года она была внесена в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец».

Сайт «Миротворец» известен своими противоречивыми публикациями, в которых раскрываются личные данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР, а также других граждан.

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#сша
#жизнь
#украина
#сайт
#всу
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Представитель хуситов Сариа заявил об успешной атаке на американский авианосец
13 ноября 2024, 07:10

Фото: istockphoto/TebNad

Бойцы шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) провели серию атак на американские военные корабли. Об этом в своем Telegram-канал проинформировал военный представитель движения Яхьи Сариа.
По его словам, первая атака была направлена на авианосец «Авраам Линкольн». По словам Сариа, хуситы смогли успешно предотвратить предполагаемую враждебную операцию США против Йемена. Вторая операция была нацелена на два эсминца в Красном море и также завершилась успехом.

Сариа подчеркнул, что атаки продолжались около восьми часов. Они были проведены с помощью высокотехнологичного вооружения, включая беспилотники и баллистические ракеты.

Шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла», контролирующее значительную часть побережья Красного моря в Йемене, выразило свою поддержку Палестине на фоне конфликта в секторе Газа и анонсировало намерение атаковать любые корабли, связанные с Израилем. Хуситы призвали другие страны отозвать свои экипажи и не приближаться к этим судам в море, при этом они заявили, что не препятствуют свободе судоходства для других стран в регионе. В результате угроз некоторые компании решили приостановить свои перевозки через Красное море.

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Маск назвал свой пост в команде Трампа «угрозой для бюрократии, не демократии»
13 ноября 2024, 06:45

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив)

Илон Маск заявил, что после избрания нового президента в США серьезная опасность ждет бюрократию, а не демократию, как настаивает оппозиция. Маск сказал это в отношении недовольных его назначением в администрацию Трампа.

«Угроза демократии? Нет, угроза бюрократии», — написал миллиардер в X (ранее Twitter), пародируя высказывания Джо Байдена и Камалы Харрис, которые неоднократно называли Дональда Трампа «угрозой демократии».
Избранный президент Дональд Трамп объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новое ведомство (DOGE), работающее над улучшением госэффективности. К 4 июля 2026 года, к 250-летию США, министерство должно добиться «меньшего и более эффективного правительства». ​

Маск также пообещал, что все действия нового Министерства эффективности правительства будут публиковаться для обеспечения прозрачности. Он пригласил американцев следить за решением задач ведомства и давать обратную связь о тратах.

Маск добавил, что создаст список самых «тупых трат» налогоплательщиков, который, по его словам, будет одновременно и трагичным, и занимательным.

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#сша
#дональд трамп
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