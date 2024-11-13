Россия и США могут еще раз обменяться заключенными в начале 2025 года

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Очередной обмен заключенными между Россией и США может произойти в феврале 2025 года. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, обмен заключенными может произойти через несколько недель после инаугурации Дональда Трампа.
Российский МИД подготовил список из 70 человек, обвиненных в США за шпионаж и организацию серых схем обхода санкций. Среди них Денис Постовой, которого арестовали по делу о поставке микроэлектроники военного назначения из США в Россию; Сергей Черкасов, осуждённый на 15 лет в Бразилии за подделку документов; Павел Кублицкий, обвиняемый в кибермошенничестве; Артур Петров, арестованный на Кипре в августе 2023 года, за незаконный экспорт микроэлектроники из США в РФ.
При этом США хотят забрать екатеринбургскую балерину Ксению Хавану, которая спонсировала ВСУ, Джозефа Татера, напавшего на полицейского и отказавшегося от гражданства США, а также Гордона Блэка, приговорённого к трем годам лишения свободы за кражу.
Кроме того, Вашингтон внес в свой список тех, кто совершил теракты и диверсии на ж/д путях. Их попросили обменять представители ЕС. Большинство из этого списка являются несовершеннолетние. Однако для обмена требуется разрешение родителей на перевозку подростков в страны ЕС, а также назначение для них опекунов.
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Российский МИД подготовил список из 70 человек, обвиненных в США за шпионаж и организацию серых схем обхода санкций. Среди них Денис Постовой, которого арестовали по делу о поставке микроэлектроники военного назначения из США в Россию; Сергей Черкасов, осуждённый на 15 лет в Бразилии за подделку документов; Павел Кублицкий, обвиняемый в кибермошенничестве; Артур Петров, арестованный на Кипре в августе 2023 года, за незаконный экспорт микроэлектроники из США в РФ.
При этом США хотят забрать екатеринбургскую балерину Ксению Хавану, которая спонсировала ВСУ, Джозефа Татера, напавшего на полицейского и отказавшегося от гражданства США, а также Гордона Блэка, приговорённого к трем годам лишения свободы за кражу.
Кроме того, Вашингтон внес в свой список тех, кто совершил теракты и диверсии на ж/д путях. Их попросили обменять представители ЕС. Большинство из этого списка являются несовершеннолетние. Однако для обмена требуется разрешение родителей на перевозку подростков в страны ЕС, а также назначение для них опекунов.
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Элина Позднякова