Россия лишила аккредитации журналистку из Австрии

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МИД РФ сообщил, что Москва в ответ на поступок Вены по действиям в отношении журналиста ТАСС отзовет аккредитацию журналиста ORF Марии Книпс-Виттинг. Об этом сказано в заявлении на сайте МИД.
«30 апреля австрийские власти отозвали постоянную аккредитацию у корреспондента ТАСС Ивана Попова, после чего он был проинформирован о прекращении регистрации с предписанием покинуть страну в течение двух недель», — сообщили в ведомстве.Стоит отметить, что в Австрии не стали называть причины своего решения. МИД отметил, что принял ответные меры в отношении журналиста московского бюро Австрийского радио и телевидения Марии Книпс-Виттинг. Известно, что учредитель ORF — Австрия.
Ранее глава Минобороны Австрии указала на пересечение НАТО красной черты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак