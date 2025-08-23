Никиту Ефремова в новой подборке черно-белых фото сравнили с его легендарным дедом
Российский актер Никита Ефремов опубликовал в своем личном блоге новую серию черно-белых фотографий. На них артист запечатлен выходящим из воды. Поклонники сразу отметили сходство 37-летнего Никиты с его легендарным дедом — народным артистом СССР Олегом Ефремовым.
Подписчики указали не только на внешнее сходство родственников, но и на художественную выразительность фотографий: «Какие фото чудесные. В некоторых угадывается Олег Николаевич», «Потрясающие кадры… Сколько в них всего».
Никита Ефремов является сыном заслуженного артиста России Михаила Ефремова и редактора Аси Воробьевой. С 2009 года Никита служил в «Современнике», который когда-то основал его легендарный дедушка, однако театральным актёром так и не стал. Он уволился по собственному желанию, выбрав карьеру в кинематографе.
Никита снялся в таких сериалах, как «Хороший человек», «Нулевой пациент», «Оффлайн», «Библиотекарь», «Крутая перемена», «Содержанки-4», «Госпожа».
Фильм «Здоровый человек», где Ефремов исполнил главную роль, выиграл серебряного «Святого Георгия» в номинации «Лучший фильм конкурса "Русские премьеры"» на Московском международном кинофестивале в 2022 году, а в 2023-м картина была отмечена тремя наградами на кинопремии «Золотой орёл».
Актер ранее признавался, что смерть знаменитого деда стала для него глубоким эмоциональным переживанием и первым столкновением с потерей близкого человека — на тот момент Никите были лишь 11 лет.
Кстати, артисту не повезло с тем, что иногда его путают с полным тёзкой, блогером и владельцем сети магазинов по продаже кроссовок Никитой Ефремовым. При этом блогер часто попадает в скандалы.
Так, например, только 19 августа стало известно, что Никиту Ефремова задержали и увезли на допрос по подозрению в финансировании «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК)**. С биографией основателя магазина одежды и обуви можно ознакомиться в материале «Радио 1».
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
**Признаны экстремистскими организациями и запрещены в РФ
