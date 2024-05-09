Россия ждет поставки фруктов и овощей из Узбекистана, заявил Путин

Фото: сайт Кремля
Российская Федерации ожидает поставки фруктов и овощей из Узбекистана, как и в 2023 году. Обл этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает РИА Новости.
«Фрукты, овощи из Узбекистана ждем, как в прошлом году. Ну и вам хорошо, рынок сбыта, и нам, поскольку цены все-таки держат, не дает подниматься ценам», — заявил российский лидер.Как утверждает Путин, Россия наращивает объем закупок из Узбекистана каждый год. Российский лидер заверил, что сотрудничество в области сельского хозяйства будет развиваться.
Ранее МИД Узбекистана предупредил граждан о новых условиях въезда в Казахстан из-за России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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