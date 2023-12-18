Россиян предупредили о возможном появлении новой графы в платежах за ЖКУ

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Заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ГУУ ИЭФ Светлана Сазанова в интервью агентству «Прайм» предупредила о возможной обязанности установки газоанализаторов в жилых помещениях россиян для обнаружения утечек. Она отметила, что это может привести к включению новой опции в счета за коммунальные услуги.
Такой законопроект, сообщила Сазанова, планируют представить в Госдуму. Она выразила мнение, что это поможет снизить количество несчастных случаев при использовании газа в бытовых условиях.
Эксперт отметила, что за последние полтора года 148 человек пострадали в результате взрывов, связанных с бытовым газом. Она указала, что каждый третий инцидент был обусловлен нарушением правил обслуживания оборудования, а каждый пятый произошел из-за ошибок подключения и использования низкокачественных материалов. Остальные случаи были вызваны небрежностью жильцов.
Сазанова отметила, что с установкой газоанализатора, стоимость которого вместе с установкой составляет около 3-3,5 тысяч рублей, предлагается выделять средства из платежей за капитальный ремонт.
Эксперт считает, что такой подход снизит финансовое бремя на семьи, но признает, что оборудование всего многоквартирного жилья в России датчиками будет времязатратным. Она предложила сделать установку приборов за счет жильцов с последующим возмещением через перерасчет платежей за капремонт.
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Эксперт отметила, что за последние полтора года 148 человек пострадали в результате взрывов, связанных с бытовым газом. Она указала, что каждый третий инцидент был обусловлен нарушением правил обслуживания оборудования, а каждый пятый произошел из-за ошибок подключения и использования низкокачественных материалов. Остальные случаи были вызваны небрежностью жильцов.
Эксперт считает, что такой подход снизит финансовое бремя на семьи, но признает, что оборудование всего многоквартирного жилья в России датчиками будет времязатратным. Она предложила сделать установку приборов за счет жильцов с последующим возмещением через перерасчет платежей за капремонт.
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Артем Кузьмин