Россиянин, задержанный в Аргентине по запросу Украины, попросил об убежище

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Адвокат россиянина, который сейчас ожидает суда в Аргентине по экстрадиции на Украину, подал прошение о предоставлении ему политического убежища. Об этом сообщила заведующая консульским отделом посольства России в Аргентине Наталия Пустовалова, ее слова передает РИА Новости.
«Находимся в постоянном контакте с Чуркиным. Его обвиняют в "заведомо ложном сообщении о совершении уголовного правонарушения". У россиянина есть аргентинский адвокат, который защищает его интересы и который подал прошение о предоставлении Чуркину политического убежища», - пояснила Пустовалова.
По ее словам, консульский отдел посольства России в Аргентине может оказать россиянину юридическую помощь.
По информации Госбюро расследований Украины, задержанный является сыном российского бизнесмена Игоря Чуркина. В ведомстве заявили, что молодой человек путем обмана пытался сохранить бизнес на Украине за счет государственного банка. Владелец ООО «Львовские автобусные заводы» взял кредит на крупную сумму под залог имущества, потратил средства на свое усмотрение и после не вернул деньги, но и лишаться имущество не хотел.
В настоящий момент решает вопрос об экстрадиции мужчины на Украину.
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Элина Позднякова