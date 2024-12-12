Склад со стройматериалами загорелся в Барнауле: площадь пожара стремительно растет

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В Барнауле произошел крупный пожар на складе площадью около 1000 квадратных метров, где хранились строительные материалы и легковоспламеняющиеся жидкости. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС.
По предварительным данным, огонь может перейти на соседние здания, что вызывает серьезные опасения у специалистов. МЧС России активно задействует все необходимые ресурсы для предотвращения дальнейшего распространения пламени и защиты близлежащих объектов. На данный момент информация о пострадавших уточняется.
Ранее стало известно, что мощнейший пожар произошел в американском городе Малибу. Пламя распространилось по горам Калифорнии практически до 900 гектаров. В Малибу живут голливудские миллионеры со звездами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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