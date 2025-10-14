RT: Бородин призвал лишать иноагентов гражданства РФ

14 октября 2025, 19:10

Фото: iStock/Pavel Starikov

Иноагентов необходимо лишать российского гражданства. Так считает руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.





По его словам, страна давно нуждается в принятии закона о лишении гражданства лиц, которые работают против интересов России. Он считает, что такая мера позволит перекрыть возможность возвращения иноагентов на родину, а также лишит их статуса российских оппозиционеров.





«Если гражданин попал в список иноагентов, а спецслужбы провели оперативно-разыскные мероприятия и установили, что он получал иностранное финансирование и работал на другие страны, то необходимо лишить его российского гражданства. Нужно делать такого иноагента невъездным в нашу страну», — заявил Бородин в беседе с RT.

«Можно уехать, можно получить статус иноагента, но сохранить все права и продолжать накапливать миллионы с тех, кого предал — это особая форма искусства. Нужно лишить всех прав иноагентов!» — приводит здание слова Бородина.