Зеленский пожаловался Макрону на условия РФ для прекращения огня

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)
Владимир Зеленский пожаловался президенту Франции Эммануэлю Макрону на условия России, которые она выдвигает для прекращения огня. Об этом глава киевского режима написал в своем telegram-канале.
«Украина готова к безусловному 30-дневному прекращению огня. Но чтобы перейти к его реализации, Россия должна перестать выдвигать условия. И об этом мы тоже говорили с президентом Макроном», — написал Зеленский.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по украинскому конфликту вступают в критическую стадию. Это он высказал перед предстоящим телефонным разговором с российским лидером Владимиром Путиным.
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Иван Мусатов