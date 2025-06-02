Руденко: РФ рассчитывает на более осязаемые результаты от переговоров с Киевом

02 июня 2025, 02:07

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Россия рассчитывает на более осязаемые результаты от очередного раунда переговоров по украинскому конфликту. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.







«Мы поделились с нашими друзьями в Пекине нашими надеждами на то, что предстоящий следующий раунд переговоров с Украиной в Стамбуле - если украинская сторона примет участие в этом раунде, если они согласятся туда прибыть, - принесет какие-то более конкретные и осязаемые договоренности», — поделился Руденко с РИА Новости.