Руденко: РФ рассчитывает на более осязаемые результаты от переговоров с Киевом
Россия рассчитывает на более осязаемые результаты от очередного раунда переговоров по украинскому конфликту. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
«Мы поделились с нашими друзьями в Пекине нашими надеждами на то, что предстоящий следующий раунд переговоров с Украиной в Стамбуле - если украинская сторона примет участие в этом раунде, если они согласятся туда прибыть, - принесет какие-то более конкретные и осязаемые договоренности», — поделился Руденко с РИА Новости.
Напомним, что 2 июня пройдет очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины. Последние уже предоставили РФ свою версию меморандума по урегулированию конфликта. Комментарии по документу будут даны в тот же день.