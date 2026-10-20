В Бурятии при столкновении легковушки и мопеда пострадали трое подростков

20 октября 2026, 21:22

Фото: Istock/Galina Vetertsovskaya

В Бурятии произошло столкновение легкового автомобиля и мопеда, в результате которого пострадали несовершеннолетний водитель байка и два его пассажира. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по республике.