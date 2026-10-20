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В Бурятии при столкновении легковушки и мопеда пострадали трое подростков

Фото: Istock/Galina Vetertsovskaya

В Бурятии произошло столкновение легкового автомобиля и мопеда, в результате которого пострадали несовершеннолетний водитель байка и два его пассажира. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по республике.



Авария случилась вечером 20 октября. Водитель автомобиля «Лада-2106» следовал по улице Воронежской и столкнулся с 15-летним водителем мопеда марки «Альфа».

Юноша за рулём байка и двое его пассажиров, 15 и 16 лет, получили травмы различной степени тяжести. Бригада скорой помощи доставила потерпевших в медицинское учреждение. На месте работают правоохранители, они устанавливают детали и все обстоятельства случившегося.

До этого сообщалось о ДТП в Ульяновске. Там 18-летний водитель снёс пешеходов на разделительной полосе.

Ольга Щелокова

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