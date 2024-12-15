«РВ»: российские морпехи уничтожили танк ВСУ в Курской области

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Российские морские пехотинцы ликвидировали с помощью беспилотника (БПЛА) украинский танк в Курской области. Видео опубликовали в Телеграм-канале «Военкоры Русской весны» («РВ»).
По информации канала, бронированная боевая машина Вооружённых сил Украины была «облеплена толпой пехоты». На опубликованных кадрах запечатлели момент прилёта дрона по ней.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ВКС России нанесли удары по объектам в Харькове и ликвидировали около 200 бойцов ВСУ в ответ на атаку трёх беспилотников на Грозный. ВСУ попытались атаковать Грозный беспилотниками в воскресенье утром. В результате уже в районе 12:00 мск ВКС России дважды ударили «Искандером» по одному из объектов в Харькове. В нём располагалась 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ.
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«По украинской боевой технике точно отработали операторы БпЛА», — говорилось в сообщении канала.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ВКС России нанесли удары по объектам в Харькове и ликвидировали около 200 бойцов ВСУ в ответ на атаку трёх беспилотников на Грозный. ВСУ попытались атаковать Грозный беспилотниками в воскресенье утром. В результате уже в районе 12:00 мск ВКС России дважды ударили «Искандером» по одному из объектов в Харькове. В нём располагалась 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ.
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Ольга Енгалычева