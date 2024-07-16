В Берлине заявили о нежелании поставлять Украине боевые самолеты

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Германия не хочет поставлять Украине истребители F-16. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, передает РИА Новости.
Хебештрайт пояснил, что сейчас пилотов ВСУ обучают управлению истребителями F-16, но у Германии нет самолетов такого типа.
Представитель правительства ФРГ отметил, что в настоящее время Берлин фокусируется на поставках средств противовоздушной обороны Украине.
Ранее стало известно, что Германия тайно передала Украине новую партию военной помощи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Даже если внешне истребители выглядят похоже, в обращении они совершенно разные. Речь идет о долгосрочном обучении, поэтому нет смысла передавать Украине боевые самолеты разных типов», — заявил он.
Представитель правительства ФРГ отметил, что в настоящее время Берлин фокусируется на поставках средств противовоздушной обороны Украине.
Ранее стало известно, что Германия тайно передала Украине новую партию военной помощи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак