Санду лишила госнаград экс-главу генштаба Минобороны Молдавии

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Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о снятии государственных наград с бывшего начальника генштаба Игоря Горгана после появления в СМИ информации о его предполагаемых связях с российской разведкой.
Адриан Бэлуцел, глава администрации президента Молдовы, предложил провести дополнительные проверки в министерстве обороны и Службе информации и безопасности для выявления возможных причастных к государственной измене, пишет РИА Новости.
Это предложение было сделано после того, как в СМИ появилась информация о том, что бывший начальник генштаба Молдавии мог предоставлять данные о визитах украинских представителей в страну и их военных закупках. СМИ называют его именно Игорем Горганом, который занимал эту должность с 2019 по 2021 год. Служба информации и безопасности Молдовы подтвердила, что он замешан в скандале о государственной измене.
Этот указ может быть оспорен в суде в течение 30 дней со дня его публикации.
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Это предложение было сделано после того, как в СМИ появилась информация о том, что бывший начальник генштаба Молдавии мог предоставлять данные о визитах украинских представителей в страну и их военных закупках. СМИ называют его именно Игорем Горганом, который занимал эту должность с 2019 по 2021 год. Служба информации и безопасности Молдовы подтвердила, что он замешан в скандале о государственной измене.
Этот указ может быть оспорен в суде в течение 30 дней со дня его публикации.
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Артем Кузьмин