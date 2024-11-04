Санду обходит Стояногло с отрывом 0,24% голосов после обработки 92% протоколов

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Действующий президент Молдавии Майя Санду обходит оппозиционера Александра Стояногло с отрывом в 0,24% голосов. Такие сведения публикует Центральная избирательная комиссия после обработки 92% протоколов. У Санду, как отмечается, результат 50,12%, у Стояногло — 49,88%.
Ранее молдавская ЦИК после обработки 90% протоколов сообщала, что лидирует Стояногло с результатом 51,81% голосов. При этом отмечалось, что на участках за рубежом данные о голосовании сильно отличаются — по итогам обработки 6% протоколов Санду вышла вперед с 62% голосов, у Стояногло 37%.
Напомним, в Молдавии проходят президентские выборы, сегодня — их второй тур. Граждане выбирали между двух кандидатов — действующего президента Майи Санду и бывшего генпрокурора, представителя оппозиции Александра Стояногло.
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