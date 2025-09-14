14 сентября 2025, 03:45

Эксперт Шорников заявил о перспективах смены власти Молдавии

Фото: Instock/Iuri Gagarin

Правящая прозападная партия «Действие и солидарность» (PAS) рискует потерпеть сокрушительное поражение на парламентских выборах в Молдавии 28 сентября.