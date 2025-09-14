Правящая власть Молдавии на грани краха: прозападная партия проигрывает выборы оппозиции
Правящая прозападная партия «Действие и солидарность» (PAS) рискует потерпеть сокрушительное поражение на парламентских выборах в Молдавии 28 сентября.
Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников выделил ключевую причину кризиса PAS: население перестало верить, что нынешние власти способны уберечь страну от втягивания в украинский конфликт.
По данным соцопросов, оппозиционный Патриотический блок лидирует с 36% против 34,7% у PAS, а эксперты прогнозируют невозможность формирования монобольшинства нынешней властью, пишет iz.ru.
Власти усиливают давление на оппозицию: с начала избирательной кампании проведено 2 тыс. обысков, десятки активистов задержаны, а блок «Победа» не был допущен к выборам.
Патриотический блок, объединяющий социалистов, коммунистов и партии «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы», выступает за восстановление отношений с Россией и критикует евроинтеграцию.
Президент Майя Санду в речи в Европарламенте предупредила, что выборы станут решающими между демократией и превращением Молдавии в плацдарм для гибридных атак России. Однако экономический кризис 2022–2025 годов, рост цен и энергодефицит подорвали доверие к её курсу.
