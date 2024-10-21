Санду обвинила во вмешательстве в выборны иностранные силы

Майя Санду (фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско)
Кандидат в президенты Молдавии Майя Санду заявила, что Молдавия столкнулась с беспрецедентной атакой на демократию, сообщает РИА Новости.
По словам Санду, некие «организованные преступные группировки и иностранные державы» якобы пытаются подкупить избирателей в стране.
В воскресенье, 20 октября, прошли выборы главы государства на четырехлетний срок. В тот же день был проведен референдум о том, поддерживать ли вступление Молдовы в ЕС. Оба мероприятия были признаны состоявшимися, а явка превысила установленный лимит в 33,3%.
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«У нас есть доказательства, что целью ОПГ была покупка 300 тысяч голосов на выборах», – отметила политик.
В воскресенье, 20 октября, прошли выборы главы государства на четырехлетний срок. В тот же день был проведен референдум о том, поддерживать ли вступление Молдовы в ЕС. Оба мероприятия были признаны состоявшимися, а явка превысила установленный лимит в 33,3%.
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Александр Климов