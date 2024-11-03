В Молдавии начался второй тур президентских выборов

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Второй тур президентских выборов в Молдавии начался в воскресенье, 3 ноября. Об этом сообщает «Sputnik.Молдова».
Уточняется, что свои кандидатуры выдвинули действующий глава государства Майя Санду и бывший генпрокурор страны Александр Стояногло. Примечательно, что он не поддерживает проводимую Молдавией политику на обострение отношений с РФ.
В первом туре голосования, который состоялся 20 октября, Санду набрала 42,49% голосов, а Стояногло — 25,95% голосов. На следующий день Центральная избирательная комиссия страны завершила обработку 100% бюллетеней в рамках референдума по членству в Европейском союзе. Отмечается, что курс на вступление в региональное содружество поддержали 50,46% избирателей, против выступили 49,54% граждан страны.
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