Саудовская Аравия установила новый рекорд по казням
Саудовская Аравия казнила 356 человек в 2025 году. Страна установила новый годовой рекорд по числу казней второй год подряд. Эти сведения 1 января приводит Agence France-Presse.
В 2024 году власти казнили 338 человек. Эксперты связывают рост с «войной с наркотиками». Большинство казнённых в 2025 году — 243 человека — осудили за наркоторговлю. Многих задержали несколько лет назад, и приговоры привели в исполнение только сейчас, после завершения судов.
Столица страны Эр-Рияд возобновила казни за наркопреступления в конце 2022 года. Власти ужесточили контроль на границах, что привело к конфискации миллионов таблеток и арестам десятков торговцев.
Администрация Саудовской Аравии утверждает, что смертная казнь поддерживает общественный порядок, и её применяют только после исчерпания всех апелляций. Известно, что в 2023 году страна занимала третье место в мире по числу казней после Китая и Ирана.
