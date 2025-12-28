Семью из Свердловской области обвинили в подготовке теракта
Областной суд Свердловской области обвинил троих жителей посёлка Верхнее Дуброво в подготовке теракта. Соответствующую информацию опубликовала картотека суда.
Речь идёт о членах одной семьи — Артёме, Алексее и Татьяне Назаровых. Им уже предъявили обвинение по статье о приготовлении к террористическому акту. Росфинмониторинг внёс фигурантов в список террористов и экстремистов.
Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 18 лет лишения свободы. Верх-Исетский районный суд арестовал обвиняемых. После этого защита обжаловала избранную меру пресечения. Однако пресс-служба областного суда сообщила, что суд оставил жалобы без удовлетворения.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину по делу о сексуальных связях со школьницами.
Читайте также: