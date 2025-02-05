Сенатор Денисов: разгорающаяся торговая война между США и Китаем не выгодна РФ

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Разгорающаяся торговая война между Китаем и США не Выгодна России из-за возможных трудностей в логистических цепочках. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.
«Никому в мире, в том числе России, это новое противостояние между Вашингтоном и Пекином не выгодно, ведь оно затронет логистические цепочки по всему миру», — сказал сенатор в своем интервью для телеканала «Вместе-РФ».
Также Денисов отметил, что прошлое подобное столкновение шестилетней давности изменило две страны. На сегодняшний день Китай стал намного сильнее и способен дать более серьезный ответ на односторонние меры.
Ранее «Радио 1» писало, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и КНР. Представительство последней выразило сильное недовольство данным обстоятельством.
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Иван Мусатов