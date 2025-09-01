Токаев высказался о ситуации с обмелением Каспийского моря

01 сентября 2025, 22:06

Токаев посчитал критической ситуацию с обмелением Каспийского моря

Касым-Жомарт Токаев (Фото: kremlin.ru)

Президент Казахстана Касым‑Жомарт Токаев на саммите ШОС 1 сентября предупредил, что обмеление Каспийского моря близко к экологической катастрофе. Его слова, опубликованные пресс‑службой главы государства в соцсетях, характеризовали ситуацию как «плачевную» и требующую внимания.