Токаев высказался о ситуации с обмелением Каспийского моря
Президент Казахстана Касым‑Жомарт Токаев на саммите ШОС 1 сентября предупредил, что обмеление Каспийского моря близко к экологической катастрофе. Его слова, опубликованные пресс‑службой главы государства в соцсетях, характеризовали ситуацию как «плачевную» и требующую внимания.
Токаев предложил создать в Астане при ШОС Центр анализа водных проблем и включить тему Каспия в число приоритетов долгосрочных консультаций организации. Он также напомнил об открытии в Алма‑Ате при участии Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша центра ООН по устойчивому развитию для стран Центральной Азии и Афганистана и сообщил о планах провести в Астане региональный экологический саммит в апреле 2026 года в партнерстве с ООН.
Ранее, 25 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин призвал прикаспийские государства совместно решать проблему обмеления и работать над созданием долгосрочной модели прогнозирования колебаний уровня моря; по его словам, Россия готова предоставить системы спутникового и беспилотного мониторинга лесов.
