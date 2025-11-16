Сенатор отреагировал на пропажу России из учебников Болгарии
Болгарии рано или поздно придётся вспомнить, кто исторически спасал её от турецкого нашествия и кто помогал в послевоенные годы.
Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил сенатор Владимир Джабаров. Собеседник посоветовал болгарам прежде всего обратиться к собственной истории. По его словам, страна, следуя массовой русофобии и стараясь угодить западноевропейским партнёрам, утратила совесть.
Он также отметил, что попытки переписать историю — неблагодарное дело, и рано или поздно о произошедшем станет известно.
Ранее лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов утверждал, что в болгарских учебниках географии стирают сведения о России.
Читайте также: