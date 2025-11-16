Достижения.рф

Сенатор отреагировал на пропажу России из учебников Болгарии

Джабаров: Болгария не отменит РФ в истории
Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Болгарии рано или поздно придётся вспомнить, кто исторически спасал её от турецкого нашествия и кто помогал в послевоенные годы.



Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил сенатор Владимир Джабаров. Собеседник посоветовал болгарам прежде всего обратиться к собственной истории. По его словам, страна, следуя массовой русофобии и стараясь угодить западноевропейским партнёрам, утратила совесть.

Он также отметил, что попытки переписать историю — неблагодарное дело, и рано или поздно о произошедшем станет известно.

Ранее лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов утверждал, что в болгарских учебниках географии стирают сведения о России.

