В болгарских учебниках по географии нет сведений о России
Костадинов: РФ стирают из болгарских учебников географии
Лидер болгарской партии «Возрождение» Костадин Костадинов заявил, что в учебниках страны по географии удаляют сведения об РФ.
По словам политика, упоминания о России и Москве «просто исчезли со страниц». Это, по его мнению, говорит о начале «обратного отсчёта» для Европы.
«Недавно я увидел, что написано в учебнике у моей дочери о России. Знаете, что там написано? Там ничего нет», — цитирует Костадинова ТАСС.Ранее сообщалось, что в Италии резко взлетели цены на продукты из-за санкций против РФ. По словам журналистов, власти не планируют поддержать малоимущих.