В болгарских учебниках по географии нет сведений о России

15 ноября 2025, 18:40

Костадинов: РФ стирают из болгарских учебников географии

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

Лидер болгарской партии «Возрождение» Костадин Костадинов заявил, что в учебниках страны по географии удаляют сведения об РФ.





По словам политика, упоминания о России и Москве «просто исчезли со страниц». Это, по его мнению, говорит о начале «обратного отсчёта» для Европы.



