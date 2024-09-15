Сенатор США Грэм*: Америку ждет 11 сентября из-за Байдена и Харрис

Фото: сайт Конгресса США
Американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что США ждет новое 11 сентября из-за политики действующего президента Дональда Трампа и его протеже Камалы Харрис. Мнение об угрожающей внешней политике сенатор высказал в интервью Fox News.
Сенатор уверен, что в случае победы Трампа или Харрис страну ждет теракт сродни атаке на башни близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.
Политик добавил, что и нынешняя администрация Байдена, включая Харрис, не способна завершить конфликт на Украине и контролировать Ближний Восток.
Читайте также:
«Они сядут за стол переговоров»: Зеленский хочет оставить Россию без электричества
Канцлер ФРГ Шольц прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом
Стало известно о нехватке оружия в США
*Линдси Грэм внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
«Я никогда не был так обеспокоен возможностью повторного 11 сентября против Америки, как сейчас. У нас прорвана граница. В нашей стране больше террористов, чем когда-либо, что я могу вспомнить, когда-либо связанное с терроризмом», – заявил сенатор.
Политик добавил, что и нынешняя администрация Байдена, включая Харрис, не способна завершить конфликт на Украине и контролировать Ближний Восток.
Читайте также:
«Они сядут за стол переговоров»: Зеленский хочет оставить Россию без электричества
Канцлер ФРГ Шольц прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом
Стало известно о нехватке оружия в США
*Линдси Грэм внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
Лия Мурадьян