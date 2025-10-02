02 октября 2025, 02:42

Замглавы МИД Галузин: Москва надеется, что Кишинев решит улучшить отношения с РФ

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Москва выразила надежду на улучшение отношений с Молдавией после недавних парламентских выборов в этой стране. РФ хочет верить, что Кишинев не выберет «путь в никуда». Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью газете «Известия».





Российский дипломат отметил, что большинство населения Молдавии не поддерживает текущий политический курс властей, который включает разрушение отношений с Россией.





«Мы рассчитываем, что будут сделаны правильные выводы — в пользу восстановления, нормализации, добрососедского развития отношений, а не пути в никуда, то есть разрыва с Россией, безоглядного сближения с Евросоюзом и НАТО и превращения страны в логистический узел для поддержки киевского режима», — сказал «Известиям» Галузин.