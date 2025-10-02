В МИД России оценили будущее отношений РФ с Молдавией после выборов
Замглавы МИД Галузин: Москва надеется, что Кишинев решит улучшить отношения с РФ
Москва выразила надежду на улучшение отношений с Молдавией после недавних парламентских выборов в этой стране. РФ хочет верить, что Кишинев не выберет «путь в никуда». Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью газете «Известия».
Российский дипломат отметил, что большинство населения Молдавии не поддерживает текущий политический курс властей, который включает разрушение отношений с Россией.
«Мы рассчитываем, что будут сделаны правильные выводы — в пользу восстановления, нормализации, добрососедского развития отношений, а не пути в никуда, то есть разрыва с Россией, безоглядного сближения с Евросоюзом и НАТО и превращения страны в логистический узел для поддержки киевского режима», — сказал «Известиям» Галузин.
Оппозиция в Молдавии вышла на митинги из-за несогласия с результатами выборов
В то же время он напомнил о проблеме преследования русскоязычных СМИ в Молдавии. Политические партии, выступающие за дружбу с РФ, также подвергались гонениям в стране — их отстраняли от возможности участия в недавних выборах.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Молдавия превращается в «антироссийский придаток НАТО».
По словам дипломата, власти Молдавии сознательно препятствовали голосованию «неблагонадёжных» граждан, в частности, на некоторых избирательных участках бюллетени закончились сразу после открытия.