Сенатор Цеков: Лучшим ответом на обстрел Севастополя станет победа России на СВО

ВСУ атаковали Севастополь днем 23 июня. В момент удара пляж в районе Учкуевки и Любимовки был переполнен отдыхающими. Именно тогда украинская армия запустила в сторону побережья американские ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами, жертв избежать не удалось. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впервые после трагедии выступил с обращением. Главные заявления спикера Кремля и подробности атаки – в материале «Радио 1».