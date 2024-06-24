Сенатор Цеков: Лучшим ответом на обстрел Севастополя станет победа России на СВО

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Член комитета Совфеда по международным делам от Крыма Сергей Цеков заявил, что лучшим ответом на обстрел Севастополя станет победа РФ на СВО. Об этом пишет Общественная служба новостей.
По его словам, характер ответа России на обстрел Севастополя будет определять МО РФ и президент России Владимир Путин.
Цеков отметил, что эта победа достигается силами российской армии. Результаты проведения СВО сейчас положительные. Ситуация складывается в нашу пользу. По его мнению, Украину нужно отсечь от Чёрного моря и вернуть РФ исконно российские территории. Политик добавил, что ВСУ наносят удары не только по Крыму, но и другим регионам РФ. Сенатор заявил, так как активность Вооруженных сил Украины наблюдается на всей линии соприкосновения, то успешное завершение спецоперации станет «главным ответом» на обстрелы российских территорий.
Напомним, что 23 июня боевики ВСУ атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали люди.
Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков ранее рассказал, будет ли опасно ехать отдыхать в Крым в этом сезоне. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Самым хорошим ответом и нынешней власти Украины, и американцам, и европейцам будет наша победа в специальной военной операции», — рассказал он Общественной Службе Новостей.
Цеков отметил, что эта победа достигается силами российской армии. Результаты проведения СВО сейчас положительные. Ситуация складывается в нашу пользу. По его мнению, Украину нужно отсечь от Чёрного моря и вернуть РФ исконно российские территории. Политик добавил, что ВСУ наносят удары не только по Крыму, но и другим регионам РФ. Сенатор заявил, так как активность Вооруженных сил Украины наблюдается на всей линии соприкосновения, то успешное завершение спецоперации станет «главным ответом» на обстрелы российских территорий.
«А что касается американцев, я думаю, они будут получать симметричные ответы. По этому поводу довольно чётко сказал Владимир Владимирович — он сказал, что, в связи с тем, что делают США, мы можем поставлять современное высокоточное оружие в какие-то другие регионы. Возможно, американцы на это наше оружие и напорются в какой-то из частей мира. В какой — посмотрим», — заключил он.
Напомним, что 23 июня боевики ВСУ атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали люди.
Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков ранее рассказал, будет ли опасно ехать отдыхать в Крым в этом сезоне. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова