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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил о том, что избирательный процесс во время прошедших президентских выборов в России был организован и проходил идеально.
«Наши «импортные деятели», которые не признают наши выборы, конечно, хотели бы, чтобы у нас были конфликты, чтобы мы выясняли отношения. На самом деле настоящей демократии и свободы у них как раз нет, а у нас — есть. Наша демократия и свобода соответствует характеру и менталитету народа России», — добавил в беседе с RT Цеков.
По его словам, высокая явка на выборы демонстрирует высокую консолидацию российского общества, в том числе, перед внешними угрозами, которые прекрасно осознаются гражданами нашей страны.
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