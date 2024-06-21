Сентябрьские выборы в Подмосковье решено сделать трёхдневными

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома МО
Выборы в советы депутатов 28 муниципалитетов Подмосковья будут проходить с 6 по 8 сентября, сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Московской области.
На прошедшем заседании Мособлизбирком решил провести выборы в течение трёх дней. Граждане, находящиеся в местах, где нет помещения для голосования и затруднено транспортное сообщение, смогут проголосовать 6 и 7 сентября.
Среди городских округов, где будут проводить голосование, – Волоколамский, Дзержинский, Звёздный городок, Лотошино, Солнечногорск, Дубна, Жуковский, Краснознаменск, Подольск, Пушкинский, Котельники, Ленинский, Луховицы, Мытищи, Орехово-Зуевский, Долгопрудный, Кашира, Королёв, Воскресенск, Наро-Фоминский и Сергиево-Посадский.
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«Последние назначения выборов прошли в городских округах Бронницы, Власиха, Восход, Реутов, Щёлково, Одинцовский и Раменский. Всего выборные кампании пройдут в 28 муниципальных образованиях Подмосковья. Ожидается, что принять участие в голосовании смогут свыше 2,5 млн избирателей», – говорится в сообщении.
Среди городских округов, где будут проводить голосование, – Волоколамский, Дзержинский, Звёздный городок, Лотошино, Солнечногорск, Дубна, Жуковский, Краснознаменск, Подольск, Пушкинский, Котельники, Ленинский, Луховицы, Мытищи, Орехово-Зуевский, Долгопрудный, Кашира, Королёв, Воскресенск, Наро-Фоминский и Сергиево-Посадский.
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Лора Луганская