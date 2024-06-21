Сентябрьские выборы в Подмосковье решено сделать трёхдневными

Визит Путина во Вьетнам





Путин рассказал о хамстве США





Итоги переговоров России и Вьетнама: из-за чего США пришли в ярость и какие договоры заключил Путин в Ханое

Путин обратился к Западу

«Я думаю, что это для всех понятно. Зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?», — заявил президент.





Путин о ситуации на СВО

Президент России прибыл в столицу Вьетнама ночью 19 июня. В рамках визита он встретился с высокопоставленными вьетнамскими лицами и главой государства То Ламом. Перед отъездом из Вьетнама Владимир Путин пообщался с журналистами.Владимир Путин высказался о дерзкой политике США. По его словам, Запад все время усугубляет ситуацию, рассчитывая, что Россия испугается. Он также отметил, что хамство США и давление на другие страны в стратегическом плане идут Вашингтону во вред и этого никто не простит. Путин подчеркнул, что НАТО переезжает в Азию, в которой активно «сколачивается блоковая система», что создает угрозу для России.Владимир Путин указал на то, что Запад своими заявлениями и намерениями понижает порог применения ядерного оружия. По его словам, Запад не скрывает намерения нанести России стратегическое поражение. Глава государства подчеркнул, что Россия ничего не боится и задался вопросом о том, не лучше ли идти до конца.В ответ на военную помощь ВСУ со стороны ее западных союзников Россия также вправе направлять оружие в другие страны, заявил Путин. Он также прокомментировал информацию о новом наступлении ВСУ. По мнению президента, Киев попытается подать новое контрнаступление украинской армии как стратегический успех.









Путин о ядерной доктрине и превентивном ударе