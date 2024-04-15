В России начали тестировать новую систему ГАС «Выборы» 2.0

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
В стране стартовали общероссийская тренировка и тестирование новой государственной автоматизированной системы ГАС «Выборы» 2.0. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Участниками стали 77 избирательных комиссий субъектов Федерации, где планируется проведение выборов в единый день голосования 8 сентября. По результатам проведения тренировки планируется принять решение о применении ГАС «Выборы 2.0» в этот день рабочем режиме», - говорится в телеграм-канале Избирательной комиссии Московской области.Предполагается, что новая система обеспечит актуальность сведений об участниках голосования в режиме реального времени, а также централизованный доступ к данным.
ГАС «Выборы» 2.0 создана на российском программном обеспечении, оборудовании, средствах информационной безопасности. Как утверждают разработчики, она гарантирует полную функциональную преемственность действующей системы.
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