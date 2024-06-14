В Московской области назначили первые муниципальные выборы

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Жители городских округов Дубна, Жуковский, Краснознаменск, Подольск и Пушкино первыми узнали о назначении выборов. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«В Московской области осенью будут выбирать местных депутатов. Всего выборные кампании пройдут в 28 муниципальных образованиях. О назначении выборов в другие муниципалитеты станет известно не позднее 21 июня», – говорится в сообщении.Единый день голосования в Подмосковье, как и по всей России, состоится во второе воскресенье сентября. Избирательные кампании всех уровней пройдут 8 сентября в 83 регионах страны. На участки смогут прийти более 2,5 млн избирателей региона.
Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Читайте также:
В России начали тестировать новую систему ГАС «Выборы» 2.0
ВЦИОМ: 83% россиян считают, что выборы президента прошли честно
Памфилова: Явка избирателей на выборы президента стала рекордной для современной России
Лора Луганская