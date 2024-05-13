Сепаратисты допустили создание коалиционного правительства в Каталонии

Фото: РИА Новости/Джорди Бойшареу
Бывший глава Каталонии и лидер политической партии Junts per Catalunya Карлес Пучдемон допустил формирование коалиционного правительства представителями партий, поддерживающих независимость региона, сообщает РИА Новости.
«Мы в состоянии создать прочное правительство, подчиняющееся исключительно каталонцам», – отметил политик.
Пучдемон добавил, что в ближайшие часы его партия сосредоточится на формировании слаженного правительства с хорошим руководством в парламенте, чтобы избежать повторения выборов. Пучдемон считает, что перспектива выборов – плохая новость для страны.
После подсчета 99,4 процента голосов в 135-местном парламенте лидирует Социалистическая партия Каталонии, выступающая за единство Испании. Партия получила 42 места.
Выступающие за независимость автономного сообщества Junts Per Catalunya и «Левые республиканцы Каталонии» (ERC) получили 35 и 20 мест соответственно. У Правой народной партии 15 мест, а у ультраправой Vox – 11.
Согласно результатам выборов, ни одна из партий не получила достаточно мест, чтобы выдвинуть единого кандидата на пост президента. Теперь начнутся переговоры о создании коалиции.
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Александр Климов