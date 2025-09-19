Россия рекордно нарастила импорт автомобилей из Южной Кореи

19 сентября 2025, 06:42

Южная Корея поставила в Россию рекордный максимум автомобилей с 2021 года

Фото: iStock/VTT Studio

Россия значительно увеличила импорт автомобилей из Южной Кореи в январе-августе, достигнув максимального показателя за последние четыре года — 619 миллионов долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные южнокорейской таможни.





За восемь месяцев российские компании импортировали южнокорейских автомобилей на сумму 618,7 миллиона долларов. Эта цифра в 1,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.



Наибольший объем импорта пришелся на автомобили с бензиновым двигателем объемом 1,5-3 литра (449,9 миллиона долларов) и с дизельными двигателями 1,5-2,5 литра (126,8 миллиона долларов).



