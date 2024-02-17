В НАТО заявили о превосходстве альянса над Россией

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса есть проблемы с военными запасами, но НАТО все равно сильнее России. Об этом пишет ТАСС.
«НАТО — это самая большая военная сила в мире, она представляет собой примерно половину мировой военной силы, и в военном отношении мы сильнее России», — заявил генсек альянса.При этом Столтенберг признал, что в НАТО существует ряд проблем с израсходованными военными запасами. Он также отметил, что украинский конфликт продемонстрировал наличие явных проблем и для поддержания боевых действий необходимы боеприпасы, запчасти и обслуживание.
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Алина Юрчак