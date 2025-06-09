СГБ Латвии возбудила дело в отношении депутата Росликова за поддержку русскоязычных
Служба госбезопасности (СГБ) Латвии заявила, что возбудила уголовное дело в отношении депутата латвийского сейма Алексея Росликова.
5 июня на заседании сейма Росликов раскритиковал притеснение русскоязычных в государстве и в конце по-русски объявил: «Русский язык — наш язык». Затем подавляющее количество депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний.
«Служба государственной безопасности 9 июня возбудила уголовное дело в отношении депутата сейма Алексея Росликова», — отмечалось в заявлении на сайте СГБ Латвии.
В ведомстве обратили внимание, что в высказываниях Росликова на заседании латвийского сейма в четверг выявили «признаки помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвии, и разжигании национальной розни и вражды».
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что европейские государства должны быть сильными, чтобы вести переговоры с Россией.