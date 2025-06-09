СГБ Латвии возбудила дело в отношении депутата Росликова за поддержку русскоязычных

09 июня 2025, 13:40

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Служба госбезопасности (СГБ) Латвии заявила, что возбудила уголовное дело в отношении депутата латвийского сейма Алексея Росликова.





5 июня на заседании сейма Росликов раскритиковал притеснение русскоязычных в государстве и в конце по-русски объявил: «Русский язык — наш язык». Затем подавляющее количество депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний.





«Служба государственной безопасности 9 июня возбудила уголовное дело в отношении депутата сейма Алексея Росликова», — отмечалось в заявлении на сайте СГБ Латвии.



