Шансы Трампа на победу увеличились после предполагаемого покушения

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Американские букмекеры увеличили вероятность победы бывшего президента США и кандидата от республиканцев Дональда Трампа на следующих выборах главы государства после предполагаемого покушения на него, утверждают данные платформы Polymarket.
По данным платформы, сейчас вероятность победы Трампа составляет 49 процентов. В то же время шансы вице-президента США Камалы Харрис оцениваются в 50 процентов. Ставки на исход президентских выборов уже превысили 900 миллионов долларов.
Стрельба произошла возле гольф-клуба, где Трамп находился во Флориде. По данным источников New York Post, огонь открыли два человека, но не по Трампу, а друг по другу. По словам шерифа округа Палм-Бич Рика Брэдшоу, в кустах возле клуба был найден автомат АК-47 с оптическим прицелом. Также были обнаружены два рюкзака с керамическим покрытием и экшн-камера.
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Александр Климов