Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятием в Омской области

Фото: сайт Кремля
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятием военно-промышленного комплекса в Омской области. Этот завод специализируется на выпуске танков и тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк».
Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства. Отмечается, что глава Минобороны остался доволен результатами посещения предприятия, отметив, что завод выполняет гособоронзаказ в полном объёме и с учётом всех поручений, которые были озвучены по итогам прошлой проверки.
После посещения завода Шойгу провёл совещание с руководством предприятия, представителями министерства обороны, министерства промышленности и торговли, а также с сотрудниками профильных органов военного управления. Руководитель предприятия доложил министру, что, согласно его поручению, повышена защищённость бронетехники при её подготовке к отправке в зону специальной военной операции.
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Александр Бойцов