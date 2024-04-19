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Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятием в Омской области

19 апреля 2024, 08:52
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятием военно-промышленного комплекса в Омской области. Этот завод специализируется на выпуске танков и тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк».


Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства. Отмечается, что глава Минобороны остался доволен результатами посещения предприятия, отметив, что завод выполняет гособоронзаказ в полном объёме и с учётом всех поручений, которые были озвучены по итогам прошлой проверки.

После посещения завода Шойгу провёл совещание с руководством предприятия, представителями министерства обороны, министерства промышленности и торговли, а также с сотрудниками профильных органов военного управления. Руководитель предприятия доложил министру, что, согласно его поручению, повышена защищённость бронетехники при её подготовке к отправке в зону специальной военной операции.

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Стала известна цель атаки Израиля на территории Ирана
NYT: Целью атаки Израиля была военная база в центре Ирана
19 апреля 2024, 08:17

Фото: istockphoto/bbsferrari

Объектом израильских ударов по Ирану была база Военно-воздушных сил неподалёку от города Исфахан в центральном районе Исламской Республики. Эта атака стала первым ответом на удары Ирана в ночь на 14 апреля.
Взрывы были слышны в районе 8-й базы ВВС армии Ирана, передаёт издание The New York Times со ссылкой на трёх иранских чиновников. Отмечается, что иранские гражданские самолёты изменили свои маршруты и облетают район Исфахан. Представитель Иранского космического агентства Хоссейн Далириан сообщил, что ракеты во время атаки не использовались, а иранские средства противовоздушной обороны сбили несколько беспилотных летательных аппаратов.

По сообщениям местных источников, взрывы также были слышны неподалёку от гражданского аэропорта Исфахана. Вместе с тем, ядерные объекты Ирана в провинции Исфахан не были атакованы и находятся в полной безопасности.

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Конгрессменов в США запугали фотографией российского генерала
В США забили тревогу из-за связей Ирана и РФ, показав фото с Суровикиным
19 апреля 2024, 05:54

Фото: istock / trekandshoot

Старший научный сотрудник вашингтонского политического института «Фонд защиты демократий» Бехнам Бен Талеблу в ходе выступления в Конгрессе США пытался доказать факт сотрудничества Ирана и РФ в космической сфере фотографией генерала Сергея Суровикина. Об этом пишет РИА Новости.
Американский политолог забил тревогу, предупредив американских законодателей, что Москва и Тегеран могут углубить взаимоотношения в «ядерных вопросах, обходе санкций, киберсфере или изгнании США из Сирии».

«В своем выступлении я описал несколько таких областей, но сегодня я решил забить тревогу по поводу сотрудничества (двух государств. – ред.) в сфере космоса и спутников. Существует серьезная обеспокоенность по поводу того, что Россия, возможно, помогает Ирану запускать спутники-шпионы», — заявил эксперт.
В качестве доказательства он продемонстрировал кадр из видеоролика 2019 года, где Сергей Суровикин, который в то время занимал должность главнокомандующего Воздушно-космическими сил России, пожимает руку своему иранскому коллеге.

Ранее президент США Джозеф Байден назвал Китай страной «ксенофобов и пенсионеров». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Арабские делегации покинули зал СБ ООН во время выступления постпреда Израиля
Дипломаты арабских стран покинули СБ ООН во время выступления постпреда Израиля
19 апреля 2024, 03:33

Фото: istock / Viktor Sidorov

Арабские делегации вышли из зала Совета Безопасности ООН после начала выступления постоянного представителя Израиля Гилад Эрдан. Об этом пишет РИА Новости.
Десятки дипломатов покинули помещение, не желая слушать израильского постпреда.

До этого США использовали в Совбезе ООН право вето и заблокировали алжирский проект резолюции, который рекомендовал принять Палестину в состав всемирной организации в качестве ее полноправного члена. Сейчас Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, а Израиль является полноправным членом организации с 1948 года.

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский уличил зампостпреда Соединенных Штатов Роберта Вуда в распространении ложной информации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#израиль
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#право
#оон
#новости
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Премьер Украины назвал сроки поставок оружия Киеву
Шмыгаль: Украина получит оружие в течение недель после одобрения в Конгрессе США
19 апреля 2024, 03:23

Фото: istock / undefined undefined

Соединённые Штаты направят Украине военную помощь в течение нескольких недель после одобрения законопроекта в конгрессе. Об этом сообщил украинский премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет Reuters.
Как утверждает Шмыгаль, в сроках поставок нового оружия его заверили американские чиновники.

18 апреля глава украинского кабмина встретился с лидером демократов в Сенате Чаком Шумером.

«И мы собираемся сделать все возможное, надеюсь, уже в эти выходные, когда Палата представителей пришлет нам законопроект, чтобы сделать это здесь, в Сенате. Это очень, очень важно для нас», — заявил Шумер.
Киеву планируют передать 60,84 миллиардов долларов. Их них 13,8 миллиарда должны пойти на закупку вооружений и сопутствующих услуг для Украины в США.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Украину самостоятельно обеспечить себя солдатами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#помощь
#выходные
#законопроект
#украина
#финансирование
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В Индии начинаются самые масштабные в мире парламентские выборы
В Индии начались 44-дневные парламентские выборы с миллиардом избирателей
19 апреля 2024, 01:34

Фото: istock / Dragon Claws

Самые масштабные в мире парламентские выборы начинаются в пятницу в Индии. Порядка 968 миллионов избирателей примут участие в проходящем в семь этапов голосовании.
До этого главный избирательный комиссар Раджив Кумар сообщил, что выборы в нижнюю палату парламента Индии будут проходить с 19 апреля по 1 июня, голоса будут подсчитаны 4 июня.

Голосование состоится во всех 28 штатах и 8 союзных территориях Индии, где развернут более 1 миллиона избирательных участков.

Длительный период проведения выборов связан с большой площадью государства, высоким количеством удаленных регионов, откуда избирательные бюллетени необходимо везти в том числе на спинах слонов из-за слаборазвитой инфраструктуры.

Вместе с этим в Индии существует избирательная кабинка, которая находится на высоте около 4,6 тысячи метров.

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#выборы
#голосование
#индия
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США проголосуют против принятия Палестины в состав ООН
Госдеп заявил, что США проголосуют против членства Палестины в ООН
18 апреля 2024, 23:59

Фото: istock / LewisTsePuiLung

Соединённые Штаты Америки не собираются голосовать в поддержку резолюции о принятии Палестины в состав ООН в качестве постоянного члена. Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель на брифинге, передаёт РИА Новости.
«США проголосуют против по предложенной Советом Безопасности резолюции», — заявил Патель.
На сегодняшний день Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, в то время как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года. В 2011 году Палестина уже подавала заявку на вступление в организацию, но тогда в ООН решили отложить этот вопрос.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Совет Безопасности ООН должен рассмотреть вопрос введения санкций в отношении Израиля из-за невыполнения резолюций СБ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#израиль
#оон
#новости
#палестина
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В полиции Германии объяснили нахождение украинских детей на территории страны
Полиция Германии: украинские дети въехали в ФРГ по собственному желанию
18 апреля 2024, 23:49

Фото: istock / Animaflora

В Федеральном управлении уголовной полиции ФРГ заявили, что большая часть разыскиваемых Украиной детей, оставшихся на территории государства после начала российско-украинского конфликта, въехали в Германию по своему желанию.
Как утверждает глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, благодаря сотрудничеству с германскими коллегами удалось установить местонахождение в Германии 161 украинского ребенка, которые разыскивались как принудительно перемещенные.

10 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала грядущую встречу международной коалиции по возвращению украинских детей, отметив, что ее удивляет цинизм создателей этого проекта. Она отметила, что социальные службы стран Европы «воруют украинских детей» под различными предлогами.

В июне 2022 года Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию сообщал, что с территории Украины вывезли 307 423 ребёнка. Позже на родину вернулись чуть больше 300 человек. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что все вывезенные дети находятся в безопасности. Российский посол в США Анатолий Антонов, в свою очередь, отметил, что российская сторона готова назвать имена этих детей и вернуть их на Украину.

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Bloomberg: Байден назвал Китай страной «ксенофобов и пенсионеров»
18 апреля 2024, 19:41

Фото: сайт Кремля

Президент США Джозеф Байден назвал Китай «ксенофобской» страной. При этом он подчеркнул экономические проблемы государства.
Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg. Такое мнение глава Белого дома высказал во время своего выступления в Питтсбурге в рамках предвыборной кампании.

«У них больше пенсионеров, чем работающих. Они ничего не импортируют. Они ксенофобы», — заявил американский президент.

Кроме того, по мнению Байдена, Китай испытывает серьёзные проблемы в экономике. В публикации агентства отмечается, что эти слова были одним из самых резких упрёков американского лидера в адрес Пекина.

В свою очередь, МИД Китая ответил на высказывания Байдена вежливо и спокойно. Официальный представитель ведомства Линь Цзянь в ходе ежедневного брифинга лишь уточнила, имел ли в виду американский президент Китай или сами США.

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#сша
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Экономист Федюкович рассказала, сколько продлятся санкции против РФ
Экономист Федюкович предрекла долгое существование санкций
18 апреля 2024, 18:32

Фото: iStock/AlexLMX

Эксперт аналитического центра университета «Синергия», кандидат экономических наук Екатерина Федюкович высказала мнение о том, что санкции против России со стороны Запада продлятся ещё долго и не завершатся с окончанием СВО.
«Нас может ожидать новый железный занавес, но не с нашей стороны, а со стороны Европы и США. Слишком много политических факторов. В моем представлении санкции с нами надолго», — прокомментировала в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее стало известно, что Бельгия и Чехия предлагают ввести новый режим санкций ЕС против РФ «за вредоносную деятельность» из-за якобы вмешательства в европейские институты. Данные следуют из распространенного в Бельгии письменного обращения бельгийского и чешского премьер-министров к руководителям Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента.

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