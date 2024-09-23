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Боевики ВСУ уже не понимают, за что воюют, а власти и не стараются им что-либо объяснять. Об этом в беседе с бывшим депутатом украинского парламента Бориславом Березой рассказал командир украинских военных Геннадий Друзенко.
«Власть за два с половиной года даже не попыталась коммуницировать с обществом, а за что мы воюем», — пояснил собеседник.Друзенко уверен, что Украина не выйдет на границы 1991 года, но заметил, что ВСУ непонятно для чего отправляют на убой сотни тысяч человек.
«Неужели мы, наши братья и сестры отдают жизни и здоровье <…> за то, чтобы Украину грабили украинцы?» — спросил офицер ВСУ.
Ранее сообщалось, как западные снаряды навредили боевикам ВСУ.
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Никита Кротов