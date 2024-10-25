Фото: сайт Кремля
Канцлер Германии Олаф Шольц высказался против передачи крылатых ракет Taurus Вооружённым силам Украины, несмотря на неоднократные просьбы украинского президента Владимира Зеленского.
Шольц заявил, что такое решение будет неверным и может привести к эскалации конфликта.
Канцлер подчеркнул, что не допустит поставок оружия, которые могут усилить противостояние.Ранее в этом году Зеленский обращался к ФРГ с просьбой передать Украине ракеты Taurus, мотивируя это возможностью нанести удар по стратегически важным объектам, включая Крымский мост.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на скорое освобождение Курской области от Вооруженных сил Украины, что, по его мнению, может стать предпосылкой к началу мирных переговоров между Россией и Украиной в декабре 2024 года. Он отметил, что освобождение Курской области позволит провести встречу для урегулирования конфликта на Украине.
Читайте также:
Зеленский обиделся на ООН и нахамил Гутерришу из-за визита на саммит БРИКС
Гутерреш встретился с Путиным в закрытом формате несмотря на критику Киева
Политолог Борисов объяснил, почему Путин предлагает реформировать ООН
«Мое мнение однозначно. Я считаю это неправильным», — отметил Шольц в интервью для ZDF.
Канцлер подчеркнул, что не допустит поставок оружия, которые могут усилить противостояние.Ранее в этом году Зеленский обращался к ФРГ с просьбой передать Украине ракеты Taurus, мотивируя это возможностью нанести удар по стратегически важным объектам, включая Крымский мост.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на скорое освобождение Курской области от Вооруженных сил Украины, что, по его мнению, может стать предпосылкой к началу мирных переговоров между Россией и Украиной в декабре 2024 года. Он отметил, что освобождение Курской области позволит провести встречу для урегулирования конфликта на Украине.
Читайте также:
Зеленский обиделся на ООН и нахамил Гутерришу из-за визита на саммит БРИКС
Гутерреш встретился с Путиным в закрытом формате несмотря на критику Киева
Политолог Борисов объяснил, почему Путин предлагает реформировать ООН
Елена Перлова