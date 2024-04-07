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Молдавский оппозиционер Илан Шор заявил, что Партия действия и солидарности (ПДС), правящая в республике, нарушила связи с Россией. Эту позицию он выразил в своем Telegram-канале.
По его мнению, для восстановления экономики и социальной сферы Молдавии необходимо сохранять партнерство с Россией.
«Наши перспективы не связаны с ЕС и НАТО. Наше будущее — в продуктивном сотрудничестве с Россией, ЕАЭС и СНГ. Это понимает каждый разумный человек в Молдавии», — отметил Шор.Читайте также:
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