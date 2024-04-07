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Шор: молдаване не поддерживают антироссийскую политику властей

Оппозиционер Илан Шор заявил о будущем Молдавии с Россией, а не с ЕС и НАТО
07 апреля 2024, 11:39
Фото: iStock/ butenkow

Фото: iStock/ butenkow

Молдавский оппозиционер Илан Шор заявил, что Партия действия и солидарности (ПДС), правящая в республике, нарушила связи с Россией. Эту позицию он выразил в своем Telegram-канале.


По его мнению, для восстановления экономики и социальной сферы Молдавии необходимо сохранять партнерство с Россией.

«Наши перспективы не связаны с ЕС и НАТО. Наше будущее — в продуктивном сотрудничестве с Россией, ЕАЭС и СНГ. Это понимает каждый разумный человек в Молдавии», — отметил Шор.
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После теракта в «Крокусе» Турция вводит визовый режим для граждан Таджикистана с 20 апреля
МИД Таджикистана: Визовый режим для граждан в Турции вступит в силу с 20 апреля
07 апреля 2024, 11:17

Фото: istockphoto/Enrique Ramos Lopez

Для граждан Таджикистана визовый режим в Турции начнет действовать с 20 апреля. Об этом сообщает МИД Таджикистана.
Прежде о том, что Анкара вводит соответствующие меры, стало известно 5 апреля. В указе президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана отмечалось, что это касается таджикистанцев, имеющих обычные заграничные паспорта.

Турция решила ввести визовый режим после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Выяснилось, что до совершения массового расстрела людей, выходцы из Таджикистана находились в Турции.

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#визы
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Депутат ГД Шеремет предложил Макрону возглавить французский оккупационный корпус
07 апреля 2024, 10:20

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует лично возглавить французский оккупационный корпус на Украине. Это будет настоящий мужской поступок.
С таким предложением выступил депутат Государственной думы РФ от Республики Крым Михаил Шеремет. В беседе с РИА Новости парламентарий отметил, что, судя по высказываниям, французскому лидеру не терпится отправить своих молодых сограждан на верную гибель. В этом случае он поступит по-мужски, если сам возглавит контингент войск из Франции и поведёт их в бой.

«У Макрона есть шанс недолго побыть в роли Наполеона. А наши войска напомнят французам, чем всегда заканчивались походы и агрессия против России, преподав им урок истории», — заключил депутат.

Ранее французский политик Марин Ле Пен, комментируя агрессивные высказывания своего президента, отметила, что Макрон очень хочет побыть военачальником. Она считает, что своими речами лидер Франции ставит под угрозу безопасность своей страны и всей Европы.

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Глава НАТО Столтенберг не исключил завершение конфликта на Украине в ближайшее время
Глава НАТО Столтенберг: Украине придётся пойти на уступки России
07 апреля 2024, 09:33

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Не исключено, что украинский конфликт может завершиться в ближайшее время. Но НАТО надлежит оказывать поддержку ещё много лет после окончания боевых действий.
Об этом в интервью ВВС заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его словам, на Западе «верят и надеются», что конфликт завершится в ближайшее время. Однако Украину следует поддерживать ещё много лет, чтобы укрепить её обороноспособность и «сдержать будущую агрессию». Глава НАТО также выразил уверенность, что к июлю страны блока достигнут договорённости о долгосрочном финансировании Киева.

Столтенберг также не исключил, что Украине придётся пойти на определённые уступки для достижения компромисса за столом переговоров. По его словам, именно Киеву предстоит решить, чем именно он готов поступиться. Обозреватели ВВС назвали высказывания руководителя Североатлантического альянса примечательными на фоне того, что украинский президент Зеленский по-прежнему отказывается идти на переговоры с российским руководством.

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МИД Эквадора назвал причину штурма посольства Мексики для задержания Галаса
Эквадор назвал штурм мексиканского посольства защитой национального суверенитета
07 апреля 2024, 08:12

Фото: istockphoto/atosan

Эквадор пошёл на задержание бывшего вице-президента страны Хорхе Гласа, обвиняемого в мошенничестве и коррупции, на территории посольства Мексики из-за опасений по поводу его возможного побега. Об этом сообщила глава МИД Эквадора Габриэла Соммерфельд.
Она заявила журналистам в ходе брифинга, что решение о штурме дипломатического представительства было принято президентом страны из-за реального риска неизбежного побега гражданина Эквадора, который должен был предстать перед судом. Ранее в администрации президента страны заявили о том, что арестовав Хорхе Гласа в посольстве Мексики правительство защитило свой национальный суверенитет и не допустило вмешательства во внутренние дела государства.

Во время штурма правоохранителями мексиканской дипмиссии несколько сотрудников посольства получили травмы. Сразу после инцидента президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о немедленном разрыве дипломатических отношений с Эквадором и отъезде из страны дипломатического персонала.

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#полиция
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Шредер призвал Шольца к миру на Украине
Экс-канцлер ФРГ Шредер призвал партию Шольца разработать план мира на Украине
07 апреля 2024, 06:03

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) должна активнее участвовать в разработке дипломатических вариантов урегулирования конфликта на Украине, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер , передает газета Süddeutsche Zeitung.
«Мы (СДПГ) должны позаботиться о том, чтобы все это (конфликт на Украине), так или иначе, закончилось», – призвал он.

Политик обратил внимание на действия лидера партии Рольфа Мютцениха, который призвал к замораживанию кризиса в пользу возможного дипломатического решения. По словам Шредера, работа в этом направлении поможет СДПГ восстановить свой авторитет как антивоенной партии.

Шредер также призвал Францию поддержать мирные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

« Я твердо убежден, что Путин также заинтересован в этом», – заключил он.

Ранее Олаф Шольц раскрыл причины помощи Украине.

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#россия
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В Совфеде рассказали о последствиях объединении Молдавии и Румынии
Сенатор Пушков: Молдавию ожидают проблемы в случае поглощения Румынией
07 апреля 2024, 04:47

Фото: iStock/ butenkow

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале объяснил последствия объединения Молдовы и Румынии. Депутат Пушков выразил уверенность, что объединение стран негативно скажется на Кишиневе.
«Премьер Румынии – за поглощение Молдавии. Удивляться нечему. Во главе Молдавии давно поставили президентом румынку, теперь второй этап – довести дело до поглощения Молдавии Румынией», – заявил сенатор.

Если это произойдет, Молдова станет самой бедной провинцией самой небогатой страны Европейского союза, добавил он. По мнению Пушкова, именно к этому стремится президент Молдавии Майя Санду.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что объединение Молдавии и Румынии «несет реальные риски».

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С Азербайджаном невозможно договориться, заявили в Армении
Глава МИД Армении Мирзоян: С Азербайджаном невозможно договориться
07 апреля 2024, 04:40

Фото: iStock/Alexandra Bykova

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян дал оценку процессу подписания мирного договора с Азербайджаном, передает Общественное телевидение Армении.
Министр подчеркнул, что искренне верит в то, что существует историческая возможность для установления прочного мира на Южном Кавказе. Он отметил, что Армения привержена мирной повестке.

«По многим вопросам мы нашли общий язык. Но по двум важным пунктам сторонам не удается достичь согласия», – заявил глава МИД Армении.

Он добавил, что взаимное признание территориальной целостности и открытие линий связи являются спорными вопросами. Министр иностранных дел выразил надежду, что две страны в скором времени достигнут лучшего понимания по этим вопросам.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан ищет повод для войны.

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#армения
#азербайджан
#никол пашинян
#договор
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Украина попросила НАТО зарезервировать Киеву место до конца боевых действий
Нардеп Чернев: НАТО должны зарезервировать место в альянсе Киеву
07 апреля 2024, 04:01

Фото: iStock/Michele Ursi

Глава постоянной делегации Украины в парламенте НАТО и депутат Верховной Рады Егор Чернев призвал Североатлантический альянс закрепить место Киева в НАТО до окончания конфликта, передает издание ​«Эспрессо».
«Мы понимаем, что можем стать членами НАТО только после окончания, но зарезервировать этот 33-й стул за нами в принципе наши партнеры могли бы», – сказал нардеп.

По его словам, Североатлантический альянс покажет свою слабость, если не сделает следующий шаг к членству республики на саммите в Вашингтоне.

Также депутат прокомментировал инициативу генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о создании фонда военной помощи Украине в размере 100 миллиардов долларов. Он назвал это позитивным сигналом и отметил, что это создаст устойчивый механизм поддержки Киева, который не будет зависеть от смены режимов в странах-участницах. Однако депутат считает, что предложенная сумма не так уж велика.

Ранее обозреватель американского журнала American Conservative Сумантра Майтра заявил, что директор Госдепартамента США Энтони Блинкен обманул главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, пообещав ему, что Украина вступит в НАТО. По словам Майтры, и Европа, и США знают, что Киев не станет членом альянса.

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«Мы заложники»: Зеленский о зависимости от США
07 апреля 2024, 03:33

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев является заложником избирательного процесса в США, передает информационное агентство ТАСС.
Зеленский назвал подход законодателей к решениям о выделении помощи незрелым.

«К сожалению, мы заложники именно того, что это избирательный процесс, это выборы в США», – высказался он.

Зеленский считает, что вопрос о помощи Киеву стал внутриполитическим для США.

Глава Украины дал понять, что рассматривается несколько вариантов выделения помощи, в том числе готовность Киева взять кредит.

Ранее Зеленский выступил с жестким обращением к западным державам и потребовал усилить усилить средства противовоздушной обороны (ПВО) страны.

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