Фото: istockphoto/NetPix
«Самая высокая женщина МИДа» Галина Петухова скончалась на 101-м году жизни в результате остановки сердца в Москве. Как пишет Telegram-канал Shot, рост Галины Павловны был 184 сантиметра.
Ветеран дипломатической службы работала в секретариате министра иностранных дел СССР В.М. Молотова, а также в отделе средневосточных стран. Дважды была в длительных загранкомандировках в советском посольстве в Ливане, включая период гражданской войны в стране.
Прошлой осенью перед столетием Галина Павловна Петухова получила звание «Почётный работник МИД России». Ранее сообщалось, о чем МИД РФ предупредил Японию, и как это связано с США. Подробности в нашем материале.
Читайте также:
Стало известно об угрозе нового конфликта
В Крыму отреагировали на планы Трампа по признанию полуострова
«Издевательский перформанс»: Захарова жёстко высказалась о визите посла Канады на Пискаревское кладбище
Прошлой осенью перед столетием Галина Павловна Петухова получила звание «Почётный работник МИД России». Ранее сообщалось, о чем МИД РФ предупредил Японию, и как это связано с США. Подробности в нашем материале.
Читайте также:
Стало известно об угрозе нового конфликта
В Крыму отреагировали на планы Трампа по признанию полуострова
«Издевательский перформанс»: Захарова жёстко высказалась о визите посла Канады на Пискаревское кладбище
Никита Кротов